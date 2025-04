Dużo zdrowia, szczęścia, spełnienia marzeń, uśmiechów na co dzień i miłości!

Każdy z Nowym Rokiem robi postanowienia, my postanowiliśmy, że serwis jeszcze bardziej się rozwinie. Każdy z osobna również ma noworoczne postanowienia, a to rzucanie palenia, a to dieta, regularne ćwiczenia, zmiana stylu ubierania się... Jak będzie ze spełnianie swoich obietnic, okaże się za kilka miesięcy. A czego Wy sobie życzycie i co postanowiliście na 2009 rok?

Reklama