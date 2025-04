Często powrót do pracy po przerwie wiąże się ze stresem. Rutyna, którą wypracowałaś jest wynikiem wprawy i czasem potrzebujemy kilku dni żeby do niej wrócić. Co możesz zrobić, by uniknąć przy tym stresu?

Jak o siebie zadbać?

Przede wszystkim warto dać sobie czas na rozruch. Zaakceptować to, że wydajność może być trochę niższa przez pierwsze kilka dni. Kiedy planujesz sobie pierwszy dzień, warto usiąść i przemyśleć jaki jest cel Twojej pracy. Po powrocie z urlopu warto na nowo przemyśleć swoją motywację. Poczuć sens wykonywanej pracy. Wtedy zamiast automatycznie zabrać się do swoich czynności, zaczniesz od ujrzenia szerszej perspektywy.

Od czego zacząć?

Początek nowego sezonu do dobra okazja do planowania. Z jasną wizją celu, łatwiej o czytelne plany i organizowanie pracy. Dzięki dystansowi, który daje czas spędzony poza biurem, można emocjonalnie odsunąć się od pracy i optymalne decyzje. To okazja, żeby zadać sobie pytania: „Wiem, że chciałam być miła i pomóc dokończyć koleżance ten projekt, ale czy rzeczywiście mam na to teraz czas?”, „Przed wyjazdem zaczęłam pisać raport, więc wypada go skończyć. Czy mam przekonanie, że to najlepsza rzecz, którą mogę zrobić, aby z sukcesem zamknąć projekt?”. Być może okaże się, że część zadań, która wydawała Ci się absolutnie niezbędna dwa tygodnie temu, oglądana na nowo, straciła na znaczeniu bądź inaczej na nią patrzysz?

Powrót do pracy to czas, który możesz wykorzystać na wprowadzanie zmian. Kiedy już nabierzesz nawyków, trudniej o wprowadzanie nowych elementów. Jeżeli przez cały rok nosiłaś się z zamiarem wstawania i ćwiczenia przed pracą albo zmianą kolejności wykonywanych zadań, to może być dobry moment na wypróbowanie nowej strategii? Czas na zadanie sobie pytań „Ile dzisiaj mam ochotę zrobić?” i „Od czego warto zacząć?”.

Martyna Gralewska – psycholog i coach, przyjmuje w ośrodku Pomoc Psychologiczna "Swoją Drogą" (www.swoja-droga.pl). Prowadzi konsultacje psychologiczne, terapię i coaching indywidualny.