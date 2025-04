Podjęłam pracę i moja córka (3 lata) zostaje z babcią. Jednak mała zawsze płacze, gdy wychodzę z domu. Może robić to tak, żeby nie widziała?

Psycholog radzi:

Dziecko ma prawo do płaczu w momencie rozstania z mamą. W tym wypadku jest to tym bardziej zrozumiałe, skoro przez pierwsze lata życia mała przebywała z panią i przywykła do pani stałej obecności. Radzę jednak nie wymykać się z domu ukradkiem, tylko zawsze uprzedzać córeczkę, że pani wychodzi („Idę, kochanie, do pracy, a ty zostaniesz z babcią”). Ważne jest też, by zawsze upewniać dziecko, że pani wróci, i w miarę dokładnie określać, kiedy to nastąpi („Będę w domu, jak skończysz jeść podwieczorek”). Po przytuleniu malca i powiedzeniu „pa pa”, proszę już nie zwlekać z wyjściem z domu, aby pociechy dodatkowo nie rozklejać. Jeżeli postara się pani wracać zgodnie z umową, a po powrocie będzie poświęcać dziecku dużo uwagi, to z czasem płacz przy rozstaniach powinien ustać.