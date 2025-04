Życiodajny pierwiastek

Jest on konieczny do prawidłowego przebiegu wielu procesów życiowych, które nieustannie zachodzą w żywych organizmach. Bierze udział w reakcjach wytwarzania związków wysokoenergetycznych magazynujących energię niezbędną do życia oraz w syntezie DNA. Reguluje pobudliwość układu nerwowego. Jego przemiana jest ściśle związana z przemianą wapnia. Magnez hamuje również uwalnianie z zakończeń nerwowych "hormonów stresu" - adrenaliny i noradrenaliny. Dlatego też niedobór tego pierwiastka w organizmie powoduje, że sytuacje stresowe są bardziej dotkliwe, trwają znacznie dłużej, a napięcie z nim związane może przerodzić się w stany głębszego przygnębienia. Z kolei długotrwały stres powoduje utratę magnezu z organizmu, jego znacznie szybsze wypłukiwanie.

Co za dużo, to niezdrowo

I tak można wpaść w błędne koło, jeśli odpowiednio nie zadba się o dietę i dostarczenie magnezu do organizmu. Dzienne zapotrzebowanie na magnez dla człowieka dorosłego wynosi około 300 mg. Prawidłowa ilość magnezu zawarta w organizmie wynosi 20-25 gramów, a jego stężenie w surowicy krwi powinno wynosić 1,4-2,1 mEq/l. Około 50% znajduje się w układzie kostnym, 20-25% w układzie mięśniowym, a reszta w pozostałych tkankach.Naturalne zapotrzebowanie na magnez nie jest uzupełniane w takim stopniu w jakim powinno, ponieważ obecnie gleba posiada niską wartość tego pierwiastka z powodu stosowania sztucznych nawozów. Niższa zawartość magnezu jest także w wodzie oraz pożywieniu, które jest przetwarzane, gotowane czy konserwowane. Również przyjmowanie niektórych leków powoduje znacznie ograniczone możliwości wchłaniania magnezu, a stosowanie leków przeczyszczających czy moczopędnych powoduje zwiększone wydalanie go z organizmu.

Gdy mi ciebie zabraknie

Oprócz sytuacji stresowych, magnez jest również istotny podczas dojrzewania, w czasie intensywnego wysiłku fizycznego i umysłowego, ciąży i karmienia piersią.W przypadku niedoboru magnezu w naszym organizmie można zauważyć takie zmiany jak: nadmierna pobudliwość, przygnębienie, drażliwość, przemęczenie fizyczne, zaburzenia koncentracji uwagi, trudności z zasypianiem, skurcze mięśni, drganie powiek, napady szybkiego bicia serca.

W takim razie w jakich produktach możemy odnaleźć magnez, aby w miarę potrzeb dostarczyć go do organizmu? Duże ilości tego pierwiastka znajdują się w: orzechach, ziarnach zbóż, warzywach o ciemnozielonych liściach, skorupiakach, czekoladzie, kakao, szpinaku, fasoli, tofu.

Jeśli z bliżej nieustalonych przyczyn jesteśmy wciąż podenerwowani, a ten stan nie ustępuje mimo że obiektywnie powinien ulec poprawie, to należy skontaktować się z lekarzem rodzinnym. Być może spowodowane jest to właśnie niedoborem magnezu. Można przyjmować dzienną zalecaną dawkę w tabletkach, jeżeli jesteśmy bardzo narażeni na sytuacje stresowe lub np.: pijemy duże ilości kawy.Nie tylko czynniki zewnętrzne mają wpływ na nasze gorsze samopoczucie. Czasem my sami jesteśmy źródłem stresu, nawet nieświadomie. Dlatego warto jest przestrzegać kilku zasad, aby w jak największym stopniu zredukować istniejący stres lub zapobiegać tendencji do łatwego wpadania w zły nastrój. Jeśli jest to tylko możliwe, spróbujmy zadbać o własne zdrowie tak, aby skutki codziennych obowiązków były jak najmniej stresogenne.