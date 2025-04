- Codziennie rano wymień choć 5 rzeczy dających ci powody do zadowolenia. To może być coś związanego rodziną, pracą, zdrowiem, wyglądem, przyjaciółmi…

- Pod koniec każdego dnia podaruj sobie choćby 5 minut absolutnej ciszy. Wyłącz telewizor, radio, zamknij okno, by nie dochodziły hałasy z ulicy, po czym wsłuchaj się w siebie. Zastanów się, co czujesz, czego pragniesz, co naprawdę by cię uszczęśliwiło. Na koniec weź głęboki oddech i… uśmiechnij się!

- Staraj się, by twoje kontakty z ludźmi zawsze były ciepłe

i serdeczne. Nawet bardzo zabiegana znajdź chwilę, żeby przytulić dziecko, pogłaskać męża czy sympatycznie pogawędzić z sąsiadką. Psycholodzy twierdzą, że właśnie bliskie, udane relacje z innymi są tym, co uszczęśliwia nas najbardziej!