Współczesne kobiety coraz częściej decydują się na urodzenie pierwszego dziecka po 30., a nawet 40. roku życia. Ich ciąże, choć mogą wiązać się z podwyższonym ryzykiem, dzięki rozwojowi współczesnej medycyny zazwyczaj kończą się szczęśliwym rozwiązaniem. Niezależnie od tego, z jakiego powodu kobieta opóźnia decyzję o macierzyństwie, warto, by wiedziała, jakie konsekwencje się z tym wiążą i na co zwrócić uwagę, przygotowując się do ciąży.

Brak stałego partnera czy chęć ustabilizowania sytuacji materialnej i zawodowej to główne powody, dla których kobiety odkładają macierzyństwo. Istotnym czynnikiem jest także strach przed utratą pracy po powrocie z urlopu macierzyńskiego oraz brak systemowych rozwiązań dla rodziców, umożliwiających np. godzenie życia zawodowego z rodzinnym.

Czasem przyszłe mamy odkładają posiadanie dziecka na później, ponieważ wcześniej nie czuły się dostatecznie dojrzałe emocjonalnie. Niektóre powtórnie weszły w związek i dopiero teraz podjęły decyzję o własnym potomstwie. Zdarza się też, że późna ciąża nie jest świadomą decyzją, lecz wynikiem problemów z płodnością u partnerów. Niektórym parom udaje się począć dziecko dopiero po kilku, a nawet kilkunastu latach starań.

Jak stwierdzić niepłodność? Metody badań niepłodności

Zdaniem psychologów, późne macierzyństwo może mieć zarówno pozytywne, jak i negatywne konsekwencje.