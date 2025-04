Skutki depresji

Depresja to choroba oddziałująca na sferę emocjonalną i motywacyjną. Objawia się obniżeniem nastroju, powoduje smutek, przygnębienie, apatię, cierpienie, poczucie wyobcowania i osamotnienia, obniżenie zdolności do działania. W wyjątkowych przypadkach choroba traci w ocenie osób postronnych kwalifikację jako zjawisko jednoznacznie negatywne.

Od dawna obserwuje się nieoczekiwane efekty zaburzeń psychicznych. Pośrednio dzięki chorobom rodziły się dzieła sztuki i literatury - wena towarzysząca zaburzeniom psychicznym jest skutkiem ubocznym znanym od dawien dawna. Od niedawna naukowcy zadają sobie pytanie, czy jest możliwe, by zaburzenia psychiczne niosły więcej pozytywnych skutków ubocznych, poprawiających funkcjonowanie w codziennym życiu.

Objawy depresji nie są niczym przyjemnym, wpływają na wszystkie sfery życia chorej osoby, zakłócają jej funkcjonowanie w rolach społecznych oraz negatywnie odbijają się na pracy, przez co godzą w ekonomiczne podstawy bytu.

Chory na depresję - lepszy strateg?

Okazuje się, że z depresją rzeczywiście wiążą się pozytywne skutki uboczne. Okazuje się, że osoba cierpiąca na depresję jest dobrym strategiem. Zarówno chorzy, jak i powracający do zdrowia, badani przez Bettinę von Helversen z University of Basel w Szwajcarii, Andreasa Wilke z Clarkson University, Tima Johnsona ze Stanford University, Gabriele Schmid z Technische Universität w Monachium i Burgharda Klappa z Charité Hospital w Berlinie, radzili sobie z powierzonym im przez naukowców zadaniem lepiej niż osoby zdrowe.

Zadanie miało formę symulacyjnej gry komputerowej i polegało na wyborze najbardziej odpowiedniego kandydata do zatrudnienia. Aplikacje były przedstawiane badanym pojedynczo, a dobry wybór był premiowany w symulacji „wypłatami”. Zadanie to pozwoliło porównać, jak bardzo osoby z każdej z trzech grup: uczestników zdrowych, uczestników cierpiących na depresję i uczestników powracających do zdrowia zbliżyły się do strategii optymalnej.

Wyniki przeprowadzonego badania pokazały, że osoby zdrowe wypadły w eksperymencie najsłabiej – wyszukiwały relatywnie mniej kandydatur i wcześniej ustawały w poszukiwaniach. Osoby dotknięte depresją, zarówno chore, jak i powracające do zdrowia, szukały staranniej i podejmowały decyzje skutkujące wyższymi wypłatami w grze.

Wyniki eksperymentu dowodzą, że naukowcy, tacy jak Paul Andrews z Virginia Institute for Psychiatric and Behavioral Genetics i Andy Thomson z University of Virginia, mieli słuszność podejrzewając, że – pomimo upośledzającego wpływu na sferę poznawczą – depresja może pozytywnie wpływać na myślenie analityczne i wytrwałość.

Motywacja w leczeniu depresji

Depresja w dziale HR?

Czy oznacza to, że osoby dotknięte depresją zastąpią swoich zdrowych kolegów i koleżanki na stanowiskach w działach HR? Niekoniecznie. Praca składa się z wielu elementów i wielu zadań, polega na interakcjach z ludźmi, a nie tylko na przeglądaniu aplikacji na monitorze komputera.

Nie wiadomo również, czy w rzeczywistej sytuacji czynniki uboczne nie obniżą skuteczności strategii, która sprawdziła się w grze komputerowej. Te kwestie wymagają jeszcze głębszego przeanalizowania, ale pierwsze informacje o pozytywnych aspektach choroby, zwłaszcza tych utrzymujących się w okresie powrotu do zdrowia, dają nadzieję na lepsze poznanie depresji. Jest to nowe, bardziej kompleksowe spojrzenie.

