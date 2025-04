Czytasz wiele o technikach radzenia sobie ze stresem, uczysz się jak medytować, poznajesz nowe techniki relaksacyjne. Przy współczesnym tempie życia, które jest intensywne i niesie wiele zmian, kontrola nad własnym stresem wydaje się podstawową umiejętnością. To dość zero-jedynkowe podejście, łatwo może nam umknąć pytanie “Po co mi stres?”. Czy rzeczywiście nasze samopoczucie byłoby lepsze gdybyśmy nie odczuwali stresu? Warto wiedzieć z czego chcemy tak bardzo zrezygnować.

Stres - jakie ma przyczyny?

Stres jest odpowiedzią organizmu na bodźce, które wyprowadzają go z równowagi. Oznacza to, że musimy się dopasować do nowej dla nas sytuacji. Może to być reakcja na nagłe zdarzenie – na przykład na drodze, albo adaptacja do długofalowych zmian, na przykład w nowym miejscu pracy. Oznacza to, że źródłem stresu mogą czynniki spostrzegane przez nas zarówno jako pozytywne i negatywne. Wśród silnych stresorów psychologowie (tzw. Skala Zmiany Życiowej) wymieniają nowego partnera, urodzenie się dziecka, ale także rozwód rodziców czy oblanie ważnego egzaminu.

Wyzwania, zmiany, nowi ludzie i nowe sytuacje są więc dla nas źródłem stresu. Jednak bez tego nasz rozwój nie byłby możliwy. Tkwilibyśmy w dobrze nam znanej strefie komfortu. Metaforycznie można powiedzieć, że żeby zrobić krok, najpierw trzeba podnieść jedną nogę. Zaczynając od stabilnej postawy z dwoma punktami oparcia, na chwilę ryzykujemy niestabilność podnosząc jedną nogę do góry i przenosimy ciężar ciała, ale tylko w ten sposób możemy zrobić krok i iść przed siebie. W chodzeniu krótkie momenty nierównowagi są przeplatane momentami kiedy stajemy na dwóch nogach. Podobnie jest ze stresem – zachowuje dobroczynną, mobilizującą rolę dla organizmu, kiedy jest krótkotrwały i adekwatny do sytuacji.

Martyna Gralewska – psycholog i coach, przyjmuje w ośrodku Pomoc Psychologiczna "Swoją Drogą" (www.swoja-droga.pl). Prowadzi konsultacje psychologiczne, terapię i coaching indywidualny.