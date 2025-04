Justyna Glińska, psycholog z Centrum - Ja odpowiada na pytanie dlaczego nasza efektywność w pracy spada, gdy goni nas czas. Dowiedz się też, jak zorganizować czas pracy tak, by uniknąć nagromadzenia obowiązków i co zrobić, by praca pod presją czasu była jak najmniej stresująca.

Reklama

To nie presja czasu wpływa na spadek efektywności w pracy. Dzieje się tak ze względu na stres, który jej towarzyszy. Idealnym rozwiązaniem jest dobra organizacja pracy, pozwalająca uniknąć nagromadzenia obowiązków tuż przed ostatecznym terminem. Jeśli jednak racjonalne rozplanowanie zadań jest niemożliwe, warto zadbać o komfort wykonywanej pracy i regenerację sił (np. podczas snu).