Pragnienia

Większość z nas ulega temu, co nazywam tu mitem „jeszcze więcej”: wydaje nam się, że im więcej posiadamy, tym lepiej będziemy się czuć. Nasze społeczeństwo popadło w zbiorowy trans pragnienia coraz to nowych rzeczy lub jak to nazywa mój przyjaciel Stewart, „błyskotek i świecidełek”, co wynika z powszechnego,

zdradzieckiego i często nieświadomego przekonania, że więcej sukcesów, gadżetów

i pieniędzy oznacza więcej szczęścia. Jednak statystyki pokazują, że nie jest

to prawda:

Indywidualne

dochody Amerykanów wzrosły niemal dwuipółkrotnie w ciągu ostatnich 50 lat,

jednak ich poziom szczęścia pozostał niezmieniony.

40% spośród najbogatszych Amerykanów według magazynu „Forbes” jest mniej

szczęśliwych niż przeciętny Amerykanin.

przekroczeniu progu dochodów rzędu 12 tys. dolarów rocznie wzrost zarobków nie

powoduje już zwiększenia poziomu szczęścia.

Pieniądze szczęścia nie dają

Oczywiste

jest, że najszczęśliwsi ludzie to wcale nie ci, którzy posiadają wszystkie

dobra (gdyby tak było, w Hollywood byłoby o wiele więcej szczęśliwych ludzi!).

Jednak mit, że pieniądze przyniosą nam szczęście, jest głęboko zakorzeniony i

ma wielką siłę uwodzenia. Niedawno przeprowadzone badanie pokazało,

że ludzie z bardzo różnymi poziomami dochodów sądzą, że jeśli będą zarabiać

więcej, to będą szczęśliwsi.

Słyszałam

kiedyś wywiad przeprowadzany z J. Paulem Gettym, założycielem Getty Oil i

pierwszym na świecie miliarderem. Reporter zapytał go: „Jesteś najbogatszym

człowiekiem na świecie. Czy teraz uważasz, że masz już dosyć?”. J. Paul Getty

zastanowił się przez chwilę i odpowiedział: „Jeszcze nie”. To pokazuje, że

nasze pragnienie nabywania nie przyniesie nam prawdziwej radości. Dlaczego więc

tak trudno uciec przed pragnieniem posiadania coraz większej ilości

wszystkiego?

Fragment pochodzi z książki „Sekret szczęścia. 7 fundamentów życiowej radości” Marcii Shimoff i Carol Kline (Wydawnictwo Helion, 2010). Publikacja za wiedzą wydawcy.