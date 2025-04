Zawsze cię wysłucha, pomoże, pocieszy. Jest fantastycznym kompanem, docenia twoje sukcesy. Po czym jeszcze można rozpoznać prawdziwą przyjaciółkę? Skorzystaj z naszych podpowiedzi.

Jak rozpoznać prawdziwą przyjaciółkę?

Akceptuje cię taka, jaka jesteś

To zaś oznacza, że nie wystarczy, by przyjaciółka jedynie zapewniała cię o swojej życzliwości. Jeżeli bowiem – obok tych pięknych deklaracji – stale słyszysz od niej jakieś pouczenia czy zgryźliwe uwagi, to takiej postawy nie da się niestety pogodzić z prawdziwą przyjaźnią. Tę ostatnią cechuje bowiem raczej powściągliwy krytycyzm oraz... szczodrość w pochwałach.

Chcesz jeszcze dać szansę koleżance? Powiedz, jakie uczucia wzbudza w tobie jej postępowanie. Mów konkretnie: co i w jakiej sytuacji cię boli ("Nie lubię jak wciąż mnie krytykujesz. To mnie rani i tracę wtedy pewność siebie"). Kto wie, może da jej to do myślenia?



Jest z tobą szczera

Prawdziwe przyjaciółki nie tylko niczego przed sobą nie ukrywają, ale są też wobec siebie lojalne. Wy obie zawsze mówicie sobie prawdę, a kiedy trzeba, stoicie za sobą murem? Już samo to przemawia na korzyść waszego związku. Jeżeli jednak często zdarza wam się coś przed sobą przemilczać czy nawet oczerniacie się wzajemnie za plecami, to – aby zostać przyjaciółkami – obie musicie jeszcze sporo popracować nad waszą relacją.

Pamiętaj, prawdziwa przyjaciółka to także ktoś, kto potrafi spojrzeć na nas chłodnym okiem i wskazać (ale bez złośliwości) nasze niedociągnięcia. Dlatego nie bój się czasem skonfrontować z jakąś niemiłą prawdą o sobie. Zamiast obrażać się za szczere słowa (dotyczące np. twojego ubioru czy postępowania), postaraj się przemyśleć sprawę i... wyciągnij wnioski.



Jesteście dla siebie wsparciem

Towarzyszycie sobie nie tylko w chwilach radości, ale i smutku? Jedna drugą zawsze uważnie wysłucha, pomoże, pocieszy, by dodać sił? Jeżeli odpowiedź brzmi "dwa razy tak" – możesz spać spokojnie. W przyjaźni bowiem to właśnie jest cudowne, że w razie chandry, problemów w pracy czy gorszych dni w małżeństwie, mamy się przed kim wygadać.

Problemy przyjaciółki staraj się traktować jak własne. Nie musisz udawać wielkiego mędrca, który ma gotową receptę na każdy kłopot. Wystarczy, że będziesz w pobliżu, gdy ona cię potrzebuje. Przytulisz, poklepiesz po plecach, potrzymasz za rękę... Gdy zaś już udzielasz rad, nie osądzaj przy tym i nie pouczaj. Bo czy od stwierdzenia w rodzaju: "A nie mówiłam!" przyjaciółce zrobi się lżej na sercu?



Wzajemność w waszej relacji

Tylko jedna z was interesuje się sprawami drugiej, a po tej przeciwnej stronie raczej nie widać chęci na podtrzymywanie kontaktu? To niestety zupełnie nie pasuje do więzi, jaka łączy prawdziwe przyjaciółki. Ważną cechą tej relacji jest bowiem obopólne zainteresowanie tym, by przyjaźń trwała.

Nawet bardzo zapędzona staraj się nie zaniedbywać przyjaciółki. Znajdź chwilę na telefon do niej, zaproponuj spotkanie. Inaczej, spychając ją stale na drugi plan, sama zaprzeczysz istnieniu waszej przyjaźni.

