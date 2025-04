Natura i kultura postawiły przed kobietą ważne zadanie – pewnego dnia ma zostać matką. Czy to znaczy, że z chwilą urodzenia dziecka kobieta

zatraca swoją kobiecość na rzecz macierzyństwa?

Zmiany fizyczne

Ciąża i poród zmieniają kobiece ciało, niektóre kobiety mają duże problemy z powrotem do figury i kondycji sprzed ciąży. Początki macierzyństwa też nie są łatwe – cały czas trzeba pozostawać w gotowości i być czujnym na sygnały dziecka. Dochodzi więc zmęczenie, brak snu.

Zmiany w życiu towarzyskim

Kiedy kobieta zostaje matką, wiele godzin spędza sam na sam z dzieckiem. Początkowo sprawia jej to przyjemność, jednak z czasem mogą pojawić się problemy.

Kiedy mężczyzna wraca z pracy z oczywistych powodów jest zmęczony i głodny. Wydaje się, że kobieta, która cały dzień spędziła w domu z dzieckiem powinna być wypoczęta i radosna, zatem wspólny obiad powinien być czymś przyjemnym. Kiedy kobieta mówi o swoim zmęczeniu i osamotnieniu – nie znajduje zrozumienia. Kiedy chce spędzić kilka chwil bez dziecka – pojawiają się oskarżenia, podobnie jak wtedy, gdy popełnia błędy – nie radzi sobie z płaczącym dzieckiem.

Twoja rodzina i znajomi mogą uważać, że skoro zostałaś matką, powinnaś zrezygnować z samej siebie, nie wypada Ci mówić o swoim zmęczeniu i niewygodach macierzyństwa – pamiętaj wtedy, że nie mają do końca racji. Tak samo jak ojciec dziecka masz prawo spędzić czas z przyjaciółmi, wybrać się na spacer, przeczytać książkę lub obejrzeć film. Macierzyństwo jest dla Ciebie czymś nowym, czego musisz się nauczyć.

Nie zapominaj jednak o tym, że wciąż jesteś kobietą – dbaj o swoją atrakcyjność, staraj się modnie ubierać i malować – sprawiaj sobie czasem małą przyjemność. Pojawienie się dziecka nie powinno wyłączyć Cię z życia towarzyskiego – nie dopuść do sytuacji, w której nie będziesz umiała mówić o niczym innym, jak tylko o sprawach związanych z dziećmi.

