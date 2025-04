Otyłość jest problemem, z którym boryka się z roku na rok coraz większa ilość ludzi na świecie. Jak bardzo jest źle? Według istniejących raportów do 2,1 mld wzrosła liczba osób, które mają nadwagę lub są otyłe. To oznacza, że kłopoty z tuszą ma co trzecia osoba na świecie!

Nadmierna masa ciała prowadzi do licznych schorzeń, w tym: chorób układu krążenia, cukrzycy

typu 2., zaburzeń hormonalnych. Zwiększa też ryzyko zachorowań na niektóre nowotwory. Pociąga za sobą następstwa medyczne, ale i psychologiczne.

Wywołuje gorsze samopoczucie i obniża naszą samoocenę. Sprawia, że jakość życia staje się mniej komfortowa. Problemy z nadwagą rzutują na funkcjonowanie w związku. Do trudności, z którymi przychodzi się zmierzyć każdej parze dochodzą nowe – powiązane z otyłością.

Interakcje społeczne

Osoby otyłe są mniej aktywne, rzadziej chodzą na spacery i uprawiają sport. Słaba kondycja fizyczna określa sposób spędzania wolnego czasu – najchętniej w domu, odpoczywając z książką, czy przed telewizorem. To sprawia, że rzadziej, według badań, nawiązują kontakty z przyjaciółmi.

Pary, w których występuje problem nadwagi rzadziej opuszczają dom w celach towarzyskich. Stronią od spotkań w restauracji, imprez w klubie, wyjazdów. Skłonność do izolowania się od innych pogłębia również obawa przed odrzuceniem i przykrymi uwagami z ich strony.

Życie seksualne

Na kłopoty łóżkowe par z problemem otyłości składają się zarówno czynniki natury fizycznej – zwiększone zmęczenie, słaba kondycja fizyczna, jak i te psychologiczne – negatywny obraz własnego ja. Postrzeganie własnego ciała jako nieatrakcyjnego obniża samoocenę i powoduje spadek libido.

Higiena osobista

Osoby z dużą nadwagą muszą poświęcić więcej pracy, żeby utrzymać swoje ciało w czystości, co kosztuje ich bardzo wiele energii i czasu. Tusza ogranicza zakres ruchu i powoduje, że zwykłe umycie nóg staje się nie lada wyzwaniem. To również wpływa na negatywne postrzeganie własnej atrakcyjności i powoduje unikanie kontaktu fizycznego z partnerem.

Obniżony nastrój

Z jednej strony trudności w opanowaniu tycia, z drugiej krytyczne uwagi ze strony innych – taki stan zwiększa poziom lęku i niepewności. Długotrwale obniżony nastrój, najczęściej maskowany, może z czasem przerodzić się w depresję.

Pary dotknięte problemem otyłości częściej muszą radzić sobie z negatywnymi emocjami - poczuciem krzywdy i rozżalenia, smutkiem, poczuciem bezradności. Niestety zdarza się, że redukują odczuwanie przykrych stanów za pomocą jedzenia, co nie tylko nie rozwiązuje problemu, ale sprawia, że oboje tyją.

Jeżeli chcesz zobaczyć, jak przytycie przez partnerów o "parę" kilo zmieniło ich związek, obejrzyj koniecznie nowy program „Bardzo ciężka miłość” na kanale Lifetime. W każdym odcinku poznasz prawdziwe historie par, a także odnajdziesz porady dotyczące ratowania małżeństwa i walki z nadwagą.

Program „Bardzo ciężka miłość” można zobaczyć we wtorki o godzinie 21:00 i w piątki o godzinie 22:00 na kanale Lifetime!

OPIS PROGRAMU: Bardzo ciężka miłość to interesujące historie ludzi, którzy - wchodząc w związek z drugim człowiekiem - zupełnie odpuścili sobie dbanie o własną fizyczność. Proporcjonalnie do wagi ich ciał, urosła waga ich związkowych problemów. Czy para, w której brakuje pociągu fizycznego, a partner wydaje się kompletnie nieatrakcyjny, jest w stanie przetrwać choćby najmniejszy kryzys? Jaką cenę będą musieli zapłacić ludzie, których miłość przybrała rozmiar XXL? Czy przetrwają podwójną terapię - małżeńską i odchudzającą, by zakochać się w sobie na nowo?

