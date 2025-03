Zdaniem eksperta Harvardu osiągnięcie sukcesu bez zdolności adaptacyjnych jest niemożliwe.

Zdaniem eksperta Harvard Business School, aby nasza ścieżka zawodowa była pełna sukcesów, konieczne jest posiadanie jednej cechy. Są to zdolności adaptacyjne.

Jak wskazuje Fuller, odnoszący sukcesy ludzie nie są „przywiązani do jakiejś z góry określonej ścieżki kariery”. Określanie celów zawodowych jest ważne, jednak zdaniem eksperta ważne jest, żeby nie były one rygorystyczne i liniowe - stwierdził Fuller cytowany przez portal ladbible.com.

Takie stwierdzenie nie powinno dziwić. Jak powiedział kiedyś Charles Darwin:

Przeżywają tylko ci, którzy się najlepiej przystosowują do zmian

Zdolności adaptacyjne to nic innego jak umiejętność właściwego reagowania na nowe okoliczności i otwartość na zmiany. Nowe sytuacje często wywołują w nas lęk. Tymczasem zdolności adaptacyjne mogą się przejawiać jako zdolność do komunikacji z ludźmi, z którymi do tej pory nie współpracowaliśmy, umiejętność zmieniania strategii, zdolność do radzenia sobie ze stresem związanym ze zmianami, a także abstrakcyjne myślenie, które pozwala nam odnaleźć się w dotychczas nieznanej nam sytuacji.

W zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej ta cecha jest wręcz koniecznością. Dostosowanie się do zmian wymaga od nas nie tylko nowego nastawienia, ale również stworzenia pewnego podejścia w myśleniu.

Zdolności adaptacyjne można rozwijać w różny sposób. Pomocne może być regularne wychodzenie ze strefy komfortu. To nie muszą być od razu wielkie zmiany życiowe – może to być np. zapisanie się na internetowy kurs z dziedziny, której wcześniej nie zgłębialiśmy – nawet darmowy. Możemy też przeczytać książkę w gatunku, który nie jest naszym ulubionym.

W rozwijaniu zdolności adaptacyjnych może pomóc rozwijanie kreatywności oraz praca nad stresem.

