Program zmian i spełnianie marzeń - rozmowa z M. Jankowską i M. Rodak

Ta zmiana, o której my mówimy, jest zmianą, która płynie z samoświadomości – opiera się o nasze wartości; dotyka tego, co dla nas najważniejsze – rozmowa z Moniką Jankowską i Magdą Rodak, autorkami „Sięgnij po swoje marzenia. Alchemia zmian dla kobiet”

Książka, którą napisałyście panie wspólnie, nosi tytuł „Sięgnij po swoje marzenia. Alchemia zmian dla kobiet”. Dlaczego właśnie kobiety są adresatkami tego poradnika?

Po pierwsze same jesteśmy kobietami. To sprawia, że to, o czym piszemy w poradniku znamy z autopsji. Po drugie zauważyłyśmy, na własnym przykładzie, a także przykładzie naszych koleżanek i klientek, że kobiety zazwyczaj podchodzą do zmiany w sposób inny od mężczyzn – częściej myślą, o tym, czego im jeszcze brakuje, aby zmianie stawić czoła; częściej zastanawiają się nad konsekwencjami zmiany dla swoich najbliższych. Po trzecie, jak pokazują badania, kobietami zazwyczaj kierują inne motywacje niż mężczyznami – np. kobietami bardziej kieruje pragnienie bycia niezbędną i połączoną z innymi oraz życzenie minimalizowania różnic w statusie, a mężczyznami - bardziej pragnienie bycia niezależnym i szanowanym oraz świadomość miejsca w rankingu.

Książka powstała na podstawie warsztatów dla kobiet, które prowadzimy. Miałyśmy przeczucie, że „czysto” kobiece spotkania pozwolą na wykreowanie wyjątkowej atmosfery wsparcia, bliskości i wzajemnego zrozumienia. I tak też było.

Na czym polega, opisany przez panie w książce, sześcioetapowy program pomagający dokonać zmiany w swoim życiu?

Wierzymy, że samoświadomość i kreowane poprzez nią zaufanie do siebie i świata, umożliwia dokonywanie w życiu wyborów, które najlepiej służą naszej życiowej satysfakcji. I właśnie zbudowanie samoświadomości, jest - można powiedzieć – treścią naszego poradnika. Ten proces zaczyna się od określenia obecnego miejsca w życiu kobiety; zbudowania wizji tego, co chce osiągnąć; przyjrzenia się możliwym przeszkodom i strażnikom zmiany oraz poznanie sposobów radzenia sobie z nimi; poznanie własnych motywacji do zmiany i osobistych zasobów, które można wykorzystać oraz zaprojektowanie planu wdrożenia konkretnej zmiany i planu jej wsparcia przez otoczenie.

Jak przygotować się do procesu zmiany, czy możemy go zacząć „z dnia na dzień”? Kiedy wyczuć, że nadszedł właściwy moment?

Każdy moment jest dobry na zmianę, jeśli czujemy, że tego chcemy – i mówimy tu o zmianie, którą same inicjujemy. Warto też korzystać z okazji, które mogą być dla nas sygnałem do zmiany, np. telefon od headhuntera, zwolnienie z pracy, narodziny dziecka. Pamiętajmy też, że zmiana, mimo że jest jedyną stałą rzeczą w świecie, jest dla naszego organizmu sygnałem alarmowym – nasz mózg jest wyposażony w funkcje odpowiedzialne za wykrywanie zmian w otoczeniu i wysyła silny sygnał ostrzegawczy w przypadku pojawienia się czegoś niezwykłego. Wprowadzając jakąkolwiek zmianę w swoim życiu (sposobie działania) lub doświadczając zmiany, której nie jesteśmy inicjatorkami, warto mieć tego świadomość i dokonywać świadomego wyboru: czy mimo dyskomfortu wywołanego zmianą chcę ją doprowadzić do końca lub wykorzystać możliwości, które stwarza. Wiedza na temat samego procesu zmiany – etapów, które są z nią związane – również pomoże zrozumieć własne emocje i działać świadomie wykorzystując je.

Co wtedy, kiedy czujemy, że powinnyśmy coś zmienić w naszym życiu, ale dokładnie nie wiemy, co to powinno być? Jak dowiedzieć się, jaki obszar wymaga (r)ewolucji?

I tu znowu najlepszym sposobem jest samoświadomość. W poradniku, takim narzędziem jej budowania jest np. ocena satysfakcji z różnych obszarów naszego życia, takich jak życie zawodowe, relacje z partnerem, finanse, rozwój osobisty, środowisko życia i pracy, rodzina i przyjaciele, zdrowie i sport, rozrywka i wypoczynek. Szczegółowa analiza oceny i odpowiedzi na kluczowe pytania mogą doprowadzić do nieoczekiwanych wniosków, np. jedna z klientek uświadomiła sobie, że marzeniem, które spina wnioski z przeprowadzonej oceny satysfakcji, jest rozwój kobiecości. Innym bardzo prostym sposobem jest poświęcenie czasu na wypisanie marzeń, które miałyśmy i/lub nadal mamy.

A jak dotrzeć do tych marzeń, których jeszcze sobie nie uświadamiamy?

Proponujemy zacząć od realizacji tych marzeń, które sobie uświadamiamy i poprzez to odkrywać nowe wyzwania i możliwości oraz weryfikować nasze wyobrażenia i założenia. Każde zrealizowane marzenie jest zaproszeniem skierowanym do tych nieuświadomionych, ukrytych marzeń; z każdym zrealizowanym, nawet najdrobniejszym marzeniem, rośnie zaufanie do samych siebie i odwaga realizacji własnych pragnień. Zatem zamiast szukać tego jednego, właściwego marzenia, lepiej zrealizować to, które jest w nas w tej właśnie chwili – nawet jeśli jest niewielkie.

Jak znaleźć w sobie siłę do zmiany?

Odpowiemy trochę przekornie – nic na siłę. Kobiety bywają dobre w wywieraniu na siebie presji i działaniu wbrew sobie lub nie do końca w zgodzie ze sobą. Ta zmiana, o której my mówimy, jest zmianą, która płynie z samoświadomości – opiera się o nasze wartości; dotyka tego, co dla nas najważniejsze. I w trudnych momentach o tym właśnie warto pamiętać i stąd czerpać moc.

Co zrobić w momencie, kiedy pracujemy nad zmianą, ale dopadają nas wątpliwości? Jak wyciszyć głos „wewnętrznego krytyka”?

To całkiem normalny element każdego procesu zmiany – wątpliwości, poczucie zagubienia – bo stare sposoby przestały już działać, a nowe jeszcze w pełni nie są znane lub nie zawsze działają. I znów świadomość „normalności” tego etapu jest pomocna we wdrażaniu zmiany.

Zawsze kiedy słyszymy głos „wewnętrznego krytyka” najlepszą strategią jest wysłuchanie go bez wdawania się z nim w dyskusje – usłyszenia go jak dziecka, które psoci, bo dopomina się o naszą uwagę – kiedy zostanie usłyszany, przestanie tak głośno krzyczeć. A dalej – np. warto usłyszeć 2% prawdy w tym, co mówi „wewnętrzny krytyk” - bo tak naprawdę tylko tyle jest w tym prawdy – i zastanowić się, co mogę zrobić, aby zaradzić temu, przed czym mnie ostrzega.

Kiedy możemy uznać, że alchemia zmian już działa, że możemy zakończyć proces przemiany? Czy to w ogóle możliwe?

Oczywiście takim sygnałem zakończenia procesu zmiany będzie zrealizowanie marzenia, które było jej motorem. Jeśli jednak spojrzymy na „Alchemię zmian”, jak na proces budowania samoświadomości, to jest to proces, który trwa całe nasze życie.

Dziękuję.

Monika Jankowska i Magda Rodak są doświadczonymi trenerkami rozwoju z międzynarodowym certyfikatem CPCC (Certified Professional Co-Active Coach) oraz współzałożycielkami Stowarzyszenia Coachów Koaktywnych. Autorki wydanego w serii Samo Sedno poradnika „Sięgnij po swoje marzenia. Alchemia zmian dla kobiet”. Wspólnie prowadzą cykl autorskich warsztatów dla kobiet pt. „Alchemia zmian”, który zainspirował je do napisania tego poradnika.