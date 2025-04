„Kobieta po pięćdziesiątce“ to hasło dla wielu oznacza zwolnienie tempa życia, mniejsze możliwości i powolne szykowanie się do emerytury. Nic bardziej mylnego.

Reklama

Ten okres przedstawicielki płci pięknej powinny wykorzystywać w zupełnie inny sposób. Pokazują to przede wszystkim badania przeprowadzone na Uniwersytecie Stanforda, które udowadniają, że wraz z wiekiem wzrasta dobre samopoczucie oraz stabilność emocjonalna. Mniejsza podatność na negatywne bodźce sprawia, że zmniejsza się irytacja, a tym samym pogoda ducha towarzyszy starszym kobietom znacznie częściej. A to oznacza z kolei, że szanse powodzenia podejmowanych działań wzrastają. Takie dane zostały opublikowane przez Daily mail.

Gwiazdy telewizji, kina i biznesu są idealnym potwierdzeniem tej tezy. Szczególnie aktorki, którym kiedyś wmawiano, że po czterdziestce to już zostają dla nich wyłącznie drugoplanowe role matek i babć, a one wbrew temu stereotypowi tworzą świetne kreacje i udzielają się w życiu publicznym właśnie teraz, gdy mają piątkę z przodu. Przykładem tego są polskie gwiazdy: Grażyna Szapołowska, Katarzyna Figura, Danuta Stenka, Małgorzata Pieczyńska, Grażyna Wolszczak. Niektóre aktorki potrafią spełniać swoje marzenia, które wcześniej wydawały im się nierealne. Krystyna Janda w wieku 53 lat otworzyła własny teatr. Jest też dużo aktywnych i pięknych znanych Polek, które w tym wieku osiągają sukcesy w biznesie. Jedna z najbardziej znanych bizneswoman w naszym kraju, dr Irena Eris, trafiła do setki najbogatszych Polaków w wieku 51 lat. A na koniec przykłady kobiet po 50-ce, z których zdaniem liczył się cały świat. Madeline Albright zrobiła karierę właśnie po 50-ce i została Sekretarz Stanów Zjednoczonych. Była pierwszą kobietą na tym stanowisku. Kolejną została Condoleezza Rice w wieku 51 lat.

Do takich aktywnych i tętniących pełnią życia należy także artystka, twórczyni szklanych rzeźb - Katarzyna Czajka, która nie tylko sama odmieniła swoje życie w tym wieku, ale także stworzyła projekt „Miss po 50ce”, promujący wszystkie odważne kobiety w całej Polsce, piękne w każdym wymiarze, pełne pasji, marzeń i sukcesów.

Współorganizatorem tego przedsięwzięcia została DORUM ART Fabryka Kształtów i Barw, wspierając charytatywnie aktywizację zawodową i społeczną kobiet po 50ce. Katarzyna Czajka odnalazła sens swojego życia w sztuce. Swoją hobbystyczną pracownię zamieniła na pracownię artystyczną. Zawsze wykorzystywała swoje zdolności manualne do codziennych czynności jak np. haftowanie, ale nigdy nie pomyślała o czymś więcej. Podejmując decyzję o studiach, wybrała ekonomię, a nie gobeliniarstwo, o którym marzyła. Po latach, kiedy dotknęło ją bankructwo, a następnie depresja i brak perspektyw, bawiąc się z córka decoupage’em, zakochała się w witrażach i zaczęła robić szklane manekiny. Swoje hobby przekuła na pomysł na nowe życie.

W jury konkursu stworzonego przez Katarzynę Czajkę zasiadają takie gwiazdy jak śpiewaczka operowa Alicja Węgorzewska, muzyk Muniek Staszczyk, czy autorka książek dla kobiet Małgorzata Kalicińska. Twórcy tego projektu mają nadzieję, że zmobilizują dzięki tej akcji wszystkie te kobiety, które boją się działać, podejmować decyzje i walczyć o swoje marzenia.

Reklama

Finał będzie miał miejsce w październiku. Podczas Gali Finałowej odbędzie się akcja charytatywna, której dochód przeznaczony zostanie na wsparcie aktywizacji zawodowej i społecznej kobiet po 50ce.