Czy to tylko strach, czy może twoja mina daje im znak, że powinni uważać. Jesteś pedantką do przesady, czy tylko dbasz o porządek. Odpowiedź na pytania znajdziesz, gdy rozwiążesz psychotest.



1. Na wczasach objadasz się bananami. Co robisz ze skórką?

a) wyrzucasz ją do najbliższego kosza...3

b) wrzucasz do reklamówki i przynosisz do domu...2

c) wyrzucasz na ziemię...1



2. Czy nosisz przy sobie coś do czyszczenia butów i szczotkę do ubrania?

a) bez tych przyrządów nie ruszasz się z domu...3

b) tylko w sporadycznych przypadkach, to znaczy, gdy kroi mi się wielkie wyjście...2

c) nie przyszłoby mi coś takiego do głowy...1

3. Gdy ktoś poprosi cię o oddanie książki

a) przynosisz, bo w twoim domu każda rzecz ma swoje miejsce...3

b) przynosisz ją po dłuższym zastanowieniu...2

c) nie przynosisz, bo nie masz pojęcia, gdzie ją położyłaś...1

4. Gdy przychodzisz do znajomych...

a) lustrujesz dokładnie dom i sprawdzasz porządek...3

b) ze zrozumieniem przyjmujesz tłumaczenie, że mieli awarię...2

c) siadasz w fotelu i zaczynasz rozmowę...1

Ponad 10 punktów Aż strach wejść do twojego domu, nie mówiąc o chodzeniu po nim. Jesteś przesadnym czyścioszkiem. Twoimi najwierniejszymi przyjaciółmi są zmiotki, odkurzacze, szczotki. Czy nie żal ci tych nieodbytych spotkań z przyjaciółmi, niewypitych kaw, nieprzegadanych wieczorów? Pomyśl o tym.

Od 7 do 9 punktów Gdy trzeba, biegasz ze ścierką, gdy przychodzi pora zabawy, bawisz się do upadłego. Nie jesteś niewolnicą porządku, ale tez nie pozwalasz sobie na bałagan. No, może tylko od czasu do czasu. Tak trzymaj.

Do sześciu punktów Nie każdemu odpowiada twój stosunek do czystości. W twoim przypadku nie można mówić, że jesteś zwolenniczką "artystycznego nieładu", ty po prostu jesteś mistrzynią bałaganu. Czy naprawdę jest ci dobrze z tym, że toniesz w brudzie? Każda przesada nie jest wskazana. Całkowity brak zamiłowania do porządku, również.