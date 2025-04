Naukowcy wykryli mutacje w 40 różnych genach. Uważają, że ich odkrycie wyjaśnia dużą liczbę przypadków tej choroby na świecie.

Schizofrenia jest częstym zaburzeniem, które dotyka jedną na 100 osób w ciągu całego życia.

W chorobie znaczną rolę odgrywa dziedziczenie. Rodzic co dziesiątego chorego jest również obciążony chorobą. Jednak teraz naukowcy twierdzą, że czynnik genetyczny jest znaczący również w przypadkach, które nie były dziedziczne.

DNA każdego człowieka nie jest idealną kopią jego rodziców – rozbieżności pojawiają się w momencie powstawania komórek jajowych i plemników.

Zespół z Columbia University Medical Center przeanalizował kod genetyczny 225 osób; część z nich miała schizofrenię, część nie. Okazało się, że mutacje w 40 genach powiązane są ze schizofrenią.

Prowadząca badanie dr Maria Karayiorgou stwierdziła:,, Szczególnie fascynujący jest fakt, że mutacje pochodzą z różnych genów. Sugeruje to, że schizofrenia jest wypadkową wielu więcej mutacji, niż przypuszczaliśmy. Prawdopodobną przyczyną jest tutaj złożoność sieci neuronowych, które są atakowane przez chorobę; za ich rozwój i funkcjonowanie odpowiedzialnych jest wiele genów”.

Współautor badania prof. Bin Xu powiedział: ,,Odkrycie tych na nowo deformujących mutacji zasadniczo zmieniło nasze myślenie o genetycznym uwarunkowaniu schizofrenii”.

Uważa się, że złożoność budowy mózgu oraz ogromnej liczby genów stwarzają podatny grunt dla mutacji. Zdaniem autorów badania odkrycie ,, stanowi wiarygodne wyjaśnienie zarówno wysokiej zapadalności w skali globu, jak również utrzymywania się schizofrenii pomimo ogromnego zróżnicowania środowiskowego”.

Zdaniem przedstawicieli organizacji charytatywnej Rethink Mental Illness badania nad chorobami psychicznymi pozostawały daleko w tyle w stosunku do badań nad innymi chorobami. Szef organizacji Paul Jenkins stwierdził: ,,Cieszymy się z każdego badania pozwalającego lepiej zrozumieć przyczyny schizofrenii, co ostatecznie pozwoli zbliżyć się do celu jakim jest odkrycie nowych metod profilaktyki oraz leczenia choroby w przyszłości”.

Źródło: BBC

