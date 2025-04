Odpowiada psycholog Monika Dreger

Skoro ta sprawa Panią nurtuje, lepiej ją wyjaśnić, niż chować w sercu urazę. Może Pani szczerze powiedzieć bratu o swoich oczekiwaniach, a także delikatnie wspomnieć o przeżytym rozczarowaniu. Radzę jednak unikać dramatyzowania, tym bardziej nie nakłaniać brata do zmiany decyzji. On być może nie wiedział, jak ważna jest to dla Pani sprawa.

Myślę, że będzie najlepiej, gdy postara się Pani szybko zapomnieć o przykrości, aby konflikt nie zepsuł tego ważnego dnia. Warto też pamiętać, że to ślub brata i to on ma prawo decydować, kto będzie mu świadkował.