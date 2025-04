Jak wynika z danych Komendy Głównej Policji w 2014 roku ponad 100 tysięcy osób było ofiarami przemocy domowej. Dotyka ona głównie kobiety i dzieci. Wiele z ofiar ze wstydu lub ze strachu nie prosi o pomoc. A to błąd, bo takie zachowanie tylko rozzuchwala sprawcę. Oto co masz zrobić, by go powstrzymać.

Jak walczyć z przemocą domową?

Powiadom policję

Nie łudź się, że zachowanie, jakiego doświadczyłaś, to był jednorazowy wybryk i sprawca zrozumie, iż źle zrobił. Jeśli partner się awanturuje lub cię bije, wezwij policję – bezpłatny numer 112 lub 997.

Możesz też uczulić sąsiadów, by dzwonili na policję, ilekroć usłyszą niepokojące odgłosy z twojego mieszkania. Gdy przyjedzie policja, zapisz nazwiska funkcjonariuszy lub ich numery służbowe (mają obowiązek pokazać legitymację służbową). Mogą być świadkami w twojej sprawie. Domagaj się także, by sporządzili notatkę służbową w systemie procedury Niebieskiej Karty.

Uwaga! Jeśli partner jest pijany, żądaj, by policjanci zabrali go do izby wytrzeźwień. Gdy w ich ocenie nie ma podstaw, aby sprawcę izolować, a ty czujesz się zagrożona, funkcjonariusze powinni wskazać ci schronisko lub noclegownię.

Niebieska Karta

Składa się z dwóch części. Kartę "A" wypełnia policjant prowadzący interwencję. Wpisuje w niej: czas, miejsce, dane uczestników, przebieg zdarzenia, przyczyny, dane świadków. Zaznacza też, jakie, w jego ocenie, szkody poniosłaś.

Karta "A" trafia do dzielnicowego, który ma obowiązek:

niezwłocznie skontaktować się z tobą i zorientować się, jaka pomoc będzie ci potrzebna, przekazać informację do instytucji, które mogą udzielić ci pomocy,

Karta "B" zawiera informacje ważne dla ciebie: katalog przestępstw popełnianych najczęściej wobec osób najbliższych, aktualne adresy i telefony instytucji i organizacji pomocowych. Znajdziesz tu też informację o prawach osoby wzywającej policję.

Dowody są ważne

Jeśli sprawca ma ponieść konsekwencje, musisz mieć dowody na to, że jesteś ofiarą przemocy. Im więcej ich zbierzesz, tym masz większą szansę, że sprawca zostanie ukarany.

Nie ukrywaj przed rodziną i sąsiadami, że jesteś bita i poniżana. Nawet, gdy nie byli bezpośrednimi świadkami, mogą również potwierdzić, że jesteś ofiarą przemocy.

Nawet, gdy nie byli bezpośrednimi świadkami, mogą również potwierdzić, że jesteś ofiarą przemocy. Zrób obdukcję lekarską. Jest bezpłatna. Lekarz w zaświadczeniu opisze obrażenia ciała i poda ich prawdopodobną przyczynę. Osoba dotknięta przemocą ma prawo także do bezpłatnego poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego, rodzinnego.

Zgłoś sprawę organom ścigania

Jeżeli chcesz, by sprawca został ukarany, musisz złożyć zawiadomienie o przestępstwie lub pisemny wniosek o ściganie (jeśli zostałaś zgwałcona). Nie musisz sama składać zawiadomienia, może to zrobić w twoim imieniu ktoś z rodziny, sąsiadka, organizacja, którą poprosiłaś o pomoc.

Prokurator ma 6 tygodni na wydanie postanowienia o odmowie postępowania lub jego wszczęciu. Na tę decyzję przysługuje ci zażalenie. Gdy sprawa trafi do sądu karnego, masz prawo zgłosić wniosek, że chcesz być tzw. oskarżycielem posiłkowym. Wtedy będziesz mogła zadawać pytania oskarżonemu i świadkom, składać wnioski dowodowe np. o przesłuchanie dodatkowych osób, przeglądać akta sprawy. Pamietaj, że jako osoba bliska sprawcy masz prawo odmówić składania zeznań.

Uwaga! Możesz ponadto domagać się eksmisji sprawcy. W tym celu powinnaś złożyć pozew do sądu rejonowego. Ten wyda postanowienie po przeprowadzeniu rozprawy, która powinna odbyć się w terminie miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku. Postanowienie staje się wykonalne z chwilą ogłoszenia. Sąd orzeka też o prawie do lokalu socjalnego bądź o braku takiego uprawnienia. Lokal powinna zapewnić gmina.

Wystąp o odszkodowanie

Jeśli w wyniku przemocy poniosłaś szkodę majątkową (bo np. byłaś długi czas na zwolnieniu), możesz żądać odszkodowania i zadośćuczynienia za krzywdę. Pozew możesz złożyć w procesie karnym (tzw. powództwo adhezyjne) najpóźniej do rozpoczęcia sprawy w I instancji. Jeżeli rozprawa karna już jest w toku, pozew trzeba będzie złożyć w wydziale cywilnym w sądzie rejonowym (okręgowym, gdy wartość przedmiotu sporu przekracza 75 zł) i zapłacić wpis stosunkowy (5 proc. kwoty, jakiej się domagasz).

Tu znajdziesz pomoc

W razie potrzeby zadzwoń na jeden z poniższych telefonów:

Telefon zaufania – 800 12 01 48 – "Zatrzymaj przemoc" (numer bezpłatny);

– "Zatrzymaj przemoc" (numer bezpłatny); Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", Warszawa, ul. Korotyńskiego 13, tel. 22 668 70 00 – Poradnia Telefoniczna "Niebieskiej Linii" ;

; Telefon "NIEBIESKA LINIA" Stowarzyszenia na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie 801 12 00 02 , czynny od poniedziałku do soboty 8.00–22.00, w niedziele i święta 8.00–16.00 (z tel. stacjonarnych płatny pierwszy impuls);

, czynny od poniedziałku do soboty 8.00–22.00, w niedziele i święta 8.00–16.00 (z tel. stacjonarnych płatny pierwszy impuls); Fundacja Centrum Praw Kobiet: Telefon Zaufania – 22 621 35 37; dyżur psychologa od pon.-pt, oprócz czwartków w godz. 10.00-16.00, dyżur prawny w czwartek w godz. 10.00–16.00; Telefon Interwencyjny – 600 070 717.

Autorka jest redaktorem "Przyjaciółki" i "Pani Domu".