Kanadyjscy badacze przeanalizowali dane przeszło 13 tys. osób, uwzględniając takie czynniki jak: doświadczenie przemocy ze strony bliskiej osoby w dzieciństwie, styl życia (zwłaszcza czynniki ryzyka: palenie papierosów, picie alkoholu i brak aktywności fizycznej), doświadczany stres, status społeczno-ekonomiczny. Wyniki pokazały, że doświadczanie przemocy w dzieciństwie podnosi ryzyko zachorowania na raka aż o 47%. Prawdopodobnie ma to związek z utrzymującym się wysokim poziomem hormonu przewlekłego stresu (kortyzolu) u dzieci maltretowanych.

Badania naukowców z USA, którzy zajmowali się związkiem pomiędzy trudnym dzieciństwem a zachorowaniem na raka płuc, wydają się potwierdzać ogólną prawidłowość, że traumy przeżywane w dzieciństwie wiążą się z wysoką liczbą zachorowań i zgonów z powodu raka płuc. Badacze wskazują na podejmowanie przez doświadczające trudności i traum dzieci zachowania ryzykowne (picie alkoholu, palenie papierosów – szczególnie na bardzo wczesną inicjację nikotynową, czyli sięgnięcie po pierwszego w życiu papierosa, jak również na fakt, że dzieci te palą więcej, częściej i wybierają mocniejsze papierosy). Okazuje się jednak, że palenie papierosów nie do końca wyjaśnia zapadalność na raka płuc. Badacze podejrzewają, że w grę mogą wchodzić inne mechanizmy patofizjologiczne.

W obu przypadkach postulowane jest powiązanie profilaktyki przemocy wobec dzieci z programami profilaktyki raka, by podnieść skuteczność zapobiegania zapadaniu na tę ciężką i nie zawsze uleczalną chorobą. Redukcja dystresu (szkodliwego stresu), jaki przeżywają dzieci, jest ważnym czynnikiem w tej profilaktyce.

