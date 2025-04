Gorsze samopoczucie na przełomie zimy i wiosny jest zwykle spowodowane niedoborem serotoniny – hormonu odpowiadającego za dobry nastrój. Do jego wytwarzania potrzebne jest naturalne światło. Promienie słoneczne padające na siatkówkę oka są zamieniane na impulsy nerwowe, które zostają przesłane do mózgu. Tam docierają m.in. do szyszynki wytwarzającej serotoninę.

Jak radzić sobie z przesileniem wiosennym?

Łap promienie

Przez ostatnie miesiące słońce rzadko wyglądało zza chmur. Wykorzystuj więc teraz każdą słoneczną chwilę i wyjdź choćby na kilkunastominutowy spacer. Tym bardziej, że ruch również pobudza wytwarzanie serotoniny. Podczas przechadzki przyspiesz od czasu do czasu lub zrób kilka skłonów, by pobudzić serce do szybszej

pracy.

Czego potrzebuje twój organizm?

Powinnaś jeść produkty z tryptofanem. To właśnie z tego aminokwasu powstaje serotonina. Organizm go nie wytwarza, lecz czerpie z pożywienia. Źródłami tryptofanu są m.in.: indyk, łosoś, mleko, żółty ser i banany. By układ nerwowy sprawnie funkcjonował, potrzebujesz też witamin z grupy B, kwasu foliowego i magnezu. Te pierwsze znajdują się m.in. w mięsie i produktach pełnoziarnistych. Kwasu foliowego dostarczą ci zielone warzywa (np.: sałata, kapusta, natka pietruszki), a magnezu – orzechy i nasiona strączkowe, kasze, kakao.

Znajdź powody do radości

Śmiech podwyższa poziom serotoniny. By odczuć jego działanie, wystarczy pośmiać się 5–20 minut dziennie. Częściej więc spotykaj się z przyjaciółmi, podczas pracy znajdź chwilę na ploteczki z koleżankami, oglądaj komedie.