Mamy bardzo miłą wiadomość dla fanów Kathhleen Keating i wymyślonej przez nią terapii uściskowej. Oto nakładem wydawnictwa RAVI ukazuję się "Nowa księga uścisków", równie pięknie jak poprzednia zilustrowana przez Mimi Noland. Z okazji Walentynkowego Weekendu mamy dla Was fragment książki - będziecie mogli potrenować uściski przed 14 lutego. Na końcu tekstu znajdziecie konkurs, w którym można wygrać obie pozycje.

Reklama

Teoria

Nauka i instynkt mówią nam, że jednym ze sposobów dotarcia do czującego, żywego ducha jest dotyk. Do najważniejszych zaś form dotyku należy uścisk. Za pomocą uścisku porozumiewamy się z innymi ludźmi na najgłębszym poziomie. W uścisku obejmujemy pełnię życia. Wszyscy odczuwamy wewnętrzną tęsknotę, która wzywa nas do odwzajemniania kontaktu, potwierdzającego wartość nas samych jako rozwijających się istot. Mowa uścisków wzmacnia naszego ducha.

Uzasadnienie

W podzielonym wieloma językami świecie, w którym żyjemy, jedynie bezsłowna mowa dotyku i uścisku nie zna granic. Żyjąc w epoce rozumu i technologii, tracimy świadomość własnych zmysłów. Kiedy dotykamy się i trzymamy nawzajem w duchu współodczuwania, przywracamy swoim zmysłom życie oraz potwierdzamy zaufanie do własnych odczuć.

Zastosowanie

Posługuj się uściskami, by akcentować to, co mówisz. Można powiedzieć: „Śmiało proś, kiedy będę mógł coś dla ciebie zrobić”. Uścisk doda: Mówię serio. Można powiedzieć: „Lubię cię”. Uścisk doda: Bardzo troszczę się o ciebie. I bardzo cię kocham. Stosuj uściski jako znaki przestankowe!

Mów za pomocą uścisków, kiedy słowa wydają się zbyt toporne lub kiedy trudno je wypowiedzieć. Niekiedy wiesz, jakie słowa powinny paść, ale nie potrafisz ich wymówić na głos, szczególnie jeśli jesteś nieśmiały lub kiedy obezwładni cię fala uczuć. W takich sytuacjach można polegać na języku uścisków. Uścisk może powiedzieć na przykład: Jestem do twojej dyspozycji o każdej porze dnia i nocy. Rozumiem, co czujesz. Ciesz się razem ze mną moją radością. Pozwól mi uczestniczyć w twoim smutku. Bywa, że nawet zwyczajne słowa „dzień dobry” i „do widzenia” trudno jest wymówić.

Mów za pomocą uścisków, kiedy słowa są bezradne. Choćbyśmy mówili z głębi własnego najprawdziwszego ja, sięgając do samego źródła swych uczuć, słowa i tak są ograniczone. Często serdecznego objęcia nie można przełożyć na ich język. Kiedy decydujemy się przebywać w nieruchomym punkcie własnej wewnętrznej świadomości, sygnał energii życia, ducha i miłości – które każdy z nas nosi w głębi siebie – jest odczuwany, wysyłany i odbierany całkowicie poza sferą języka. Sprowadzenie tego doświadczenia do słów, wypowiadanych w myślach czy na głos, może zubożyć bogactwo przeżycia. Nie rezygnując z korzystania z cudownego daru języka, musimy szanować także intuicyjną, bezsłowną mądrość oraz słuchać głosu własnego serca. W ten oto sposób poznajemy pełniejszy sens tajemnicy, którą zwiemy miłością.

Kwalifikacje

Każdy może zostać terapeutą-uściskologiem. Ponieważ kuracja uściskowa jest techniką udzielania pomocy, która służy zarówno terapeucie, jak i jego klientom, wymagania wobec terapeuty i klienta są takie same: trzeba być. Zdrowotne ściskanie się wywołuje efekt leczniczy u wszystkich zaangażowanych stron. Jednakże jako terapeuta-uściskolog bierzesz na siebie odpowiedzialność za przekazywanie szczerego uczucia troski i współczucia. Każdy wykwalifikowany terapeuta-uściskolog może pogłębić swoje umiejętności i umocnić pewność ręki, poznając kolejne szczegóły języka uścisków.

Etyka zawodowa

Uścisk zdrowotny nigdy nie niesie sprzecznych sygnałów. Wyraża natomiast w autentyczny sposób to, kim jesteśmy i co odczuwamy. Dlatego też zanim będziemy mogli wyciągnąć rękę i dotknąć kogoś innego, musimy najpierw połączyć się z sobą samymi. Czujemy się nieswojo i jesteśmy zdezorientowani, kiedy słowa komunikują coś innego niż uścisk.

Uścisk nigdy nie mówi: To twoja wina albo Chcę ci wyrządzić krzywdę. Wszyscy jesteśmy złożonymi istotami, poszukującymi spełnienia. Nie panujemy nad swoimi uczuciami, ale możemy decydować o tym, co mówimy i jak postępujemy w reakcji na swoje odczucia.

Możemy odkryć sposoby zaspokajania własnych potrzeb bez oskarżania czy sprawiania przykrości sobie bądź innym. Naszym zadaniem jako terapeutów-uściskologów jest tworzenie i uzdrawianie, nie krzywdzenie albo obwinianie. Nie możemy dłużej pozwalać sobie na postrzeganie otaczających nas ludzi w kategoriach „dobrych” i „złych”.

Uścisk terapeutyczny zawsze ma charakter aseksualny. Troskliwy, wspierający czy żartobliwy uścisk różni się od objęcia pary zakochanych; nie wprowadza poziomu intymności fizycznej, która charakteryzuje związek miłosny.

Opłaty

Dotyk terapeutyczny jest nowym językiem, którego dopiero się uczymy. Cena, którą płacimy za zwrócenie się ku innym, wyraża się w tym, że mogą oni błędnie odczytać nasze uściski jako natręctwo lub jako wstęp do relacji miłosnej. Kiedy wzrośnie nasza świadomość tego, jak dużo język dotyku ma do powiedzenia o wsparciu i aprobacie, odkryjemy, że ściskanie się jest formą zdrowej komunikacji wzbogacającej nasze życie. W miarę jak coraz naturalniej będziemy traktować uściski jako swój „drugi język”, cena podejmowania ryzyka będzie malała.

Podstawy języka uściskowego

Aby uścisk był prawdziwie terapeutyczny, oprócz swojego szczegółowego znaczenia w konkretnej sytuacji wyraża następujące niewerbalne stwierdzenia uniwersalne. Uścisk terapeutyczny zawsze mówi: Rozumiem, jak się czujesz. Ponieważ doznajemy tych samych rodzajów uczuć, łączy nas więź wspólnoty; budująca między nami jedność. Respektujemy własne odczucia jako naturalny mechanizm podpowiedzi przy podejmowaniu decyzji, budowaniu systemu wartości i rozwiązywaniu problemów. Wzajemnie szanujemy swoje odczucia jako zasadniczy element istnienia.

Uścisk terapeutyczny zawsze mówi: Szanuję twoją unikalną wewnętrzną mądrość. Jesteś wyjątkowy. Radujemy się z faktu, że krąg jedności obejmuje osoby, których różnorodność wprowadza do życia kalejdoskop rozmaitości. Uczucia, myśli i wartości innych ludzi rozszerzają naszą rzeczywistość poza obręb określonych poglądów osobistych. Świat jest dlatego pełen nieskończonych możliwości, że różnimy się między sobą.

Uścisk terapeutyczny zawsze mówi: Jesteś tym, kim jesteś, nie tym, co robisz. Każdy z nas potrzebuje potwierdzenia siebie jako istoty pełnej i niepowtarzalnej, odrębnej od dziesiątek ról, w których musimy funkcjonować. Przykład: Jesteś nie tylko doktorem i matką, zawodniczką ligi kręglarskiej, asystentką weterynarza, entuzjastką aerobiku, rozjemcą, kochanką, kierowcą autobusu i geniuszem w sprawach domowych – jesteś SOBĄ.

Kathleen Keating

Rysunki: Mimi Noland