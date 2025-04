Warto zajrzeć w głąb siebie i zastanowić się, co jest dla Pani w życiu ważne. Macierzyństwo ma bowiem swoje cienie i blaski.

Z jednej strony to ogromna odpowiedzialność, niepokoje, wyrzeczenia, z drugiej jednak mnóstwo satysfakcji, wzruszeń i radości (np. gdy widzimy pierwszy uśmiech dziecka). Oczywiście istotne jest też zdanie męża. Jeżeli on nie chce być rodzicem i Pani nie jest do tego przekonana, to łatwiej będzie postawić na życie tylko we dwoje. Jeśli jednak partner marzy o dziecku, proszę tego nie bagatelizować, tylko bardzo poważnie wspólnie rozważyć wszystkie za i przeciw.