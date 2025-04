Wystarczy drobne niepowodzenie (np. sprzeczka z mężem), by w twoim koszyku na zakupy znalazły się rzeczy do niczego ci nieprzydatne. „Jestem zdenerwowana, więc na pocieszenie kupię sobie coś ładnego”, myślisz, po czym swój zamiar wcielasz w czyn.

Reklama

Kiedy przemierzasz sklepowe alejki – oglądasz, decydujesz, wybierasz – jesteś radośnie podniecona, niemal w euforii. Bardzo często jednak już w chwilę po odejściu od kasy rzeczy, które kupiłaś, zupełnie przestają cię interesować. Nowe buty miesiącami leżą w nieotwartym pudełku, podobnie jak nierozpakowana bluzka czy torebka, których nie masz do czego nosić. Efekt? Nieustannie dręczy cię z tego powodu poczucie winy, a na twoim koncie nieraz już w połowie miesiąca jest debet.



Zdaniem psychologa

Warto pamiętać, że kupowanie dla poprawienia sobie nastroju prowadzi zwykle do uzależnienia (zakupoholizmu), w którym potrzeba wydawania pieniędzy staje się wręcz nie do odparcia. Jak do tego nie dopuścić?

- Szukaj skuteczniejszych sposobów na rozładowanie emocji niż zakupy. Miałaś w pracy ciężki dzień? Spotkaj się z przyjaciółmi, idź na basen czy na spacer z dziećmi. To pomoże ci dostrzec, że jest wiele innych miłych rozrywek, które wcale nie muszą być bolesne dla twojego portfela.

- Rundki po sklepach planuj raczej w pierwszej połowie cyklu miesiączkowego, nie w drugiej. Powód? Udowodniono, że w tzw. fazie lutealnej (12–16 ostatnich dni cyklu) jesteśmy mniej stabilne emocjonalnie, a przez to bardziej skłonne wydawać ponad stan, ulegając zakupowym pokusom.

- Zanim staniesz w kolejce do kasy, przestudiuj swoje wydatki. Przemyśl, czy wolisz wydać te pieniądze na niepotrzebny ciuch lub gadżet, czy może lepiej wybrać się np. do kina albo zacząć na coś oszczędzać.