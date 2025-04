Nie przepadam za szykowaniem świąt. Jestem wtedy przemęczona i na wszystkich krzyczę, mąż nie garnie się do pomocy, a dzieci rozrabiają. Jak to zmienić?

Na pytanie odpowiada psycholog i terapeuta rodzinny Anna Niziołek

Warto się zastanowić, dlaczego tak trudno namówić męża do pomocy czy zapanować nad rozbrykanymi dziećmi. Może zamiast mówić partnerowi ogólnikowo: „Weź się do pracy”, należałoby przydzielać mu konkretne zadania („Zrób zakupy”. „Opraw rybę” „Zapastuj podłogę”)? Proszę postarać się nie musztrować dzieci, tylko pokazać im, jak świetną zabawą może być pieczenie ciasteczek, lepienie aniołka z masy solnej czy ozdabianie choinki. To bardzo ważne, bo przecież święta stają się magiczne nie dlatego, że wszystko w mieszkaniu lśni czystością i jest doskonałe, ale dlatego, że w domu panuje miła atmosfera, śpiewa się kolędy, czuć zapach wypieków. Jeśli spróbuje Pani przygotować się do Gwiazdki właśnie z taką radością i spokojem, polubi Pani te dni!