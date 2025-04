Na pytanie odpowiada psycholog Monika Dreger

Reklama

Warto uświadomić koleżance, jak odbiera Pani jej zachowanie („Gdy tak mnie traktujesz, czuję się jak natręt. To nie jest miłe, przecież nie przeszkadzam ci dla kaprysu. Muszę coś z tobą uzgodnić”.). A jeśli to nie pomoże? Następnym razem, radzę powiedzieć: „Wiesz, pokażę ci, jak cię widzę, gdy z tobą rozmawiam”. A potem proszę odegrać rolę koleżanki, dodając na koniec: „Nie gniewaj się, ale dla mnie jest ważne, jak się do mnie zwracasz”. Być może ona nie zdaje sobie sprawy z tego, że jej reakcje Panią ranią, bo np. w jej rodzinie wszyscy tak się ze sobą komunikują. Jest szansa, że proste wyjaśnienie pomoże rozwiązać problem.