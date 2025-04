Na pytanie odpowiada psycholog dziecięcy Tatiana Mackiewicz

Pani córeczka rozpoczęła naukę. To dla niej nowa sytuacja, więc potrzebuje teraz serdecznego wsparcia rodziców. Od tego w znacznej mierze zależy jej dalsza kariera szkolna. Warto więc osobiście uczestniczyć w tym ważnym etapie życia dziecka. Nawet najbardziej zabiegany rodzic powinien znaleźć czas i siłę, aby pomóc pierwszakowi przy lekcjach, gdy jest taka potrzeba. Radzę zatem tak ustawić swój plan dnia, aby to było możliwe. Proszę też nie oczekiwać od córki samych szóstek. Czwórki to też dobre oceny!