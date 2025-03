Spis treści:

Psychopatą nazywamy osobę z antyspołecznym zaburzeniem osobowości, która nie ma poszanowania dla praw innych ludzi, manipuluje, kłamie, a do osiągania celów często wykorzystuje urok osobisty. Antyspołeczne zaburzenie osobowości to rodzaj sztywnego trwałego wzorca zachowań i wewnętrznych doświadczeń, który wyróżnia się na tle społeczeństwa, w którym żyje dana osoba. Cechy psychopaty to:

Patologiczne zachowania powodują, że psychopaci częściej niż inni wchodzą w konflikt z prawem, uczestniczą w bójkach i trafiają do zakładów karnych. Nie tworzą relacji społecznych opartych na zaufaniu i uczciwości.

Psychopata z powodu swoich patologicznych przekonań i doświadczeń nie będzie traktował ludzi z szacunkiem i czułością. Dotyczy to również dzieci. Przejawy pozytywnych emocji są na ogół wynikiem chłodnej kalkulacji. Psychopaci traktują dzieci z wrogością i surowością, zawstydzają i cechują się niskim poziomem ciepła. Przyjmuje się, że nie są zdolni do bliskości oraz nie potrafią tworzyć trwałych, głębokich więzi z innymi.

Dzieci rodziców z antyspołecznym zaburzeniem osobowości są bardziej narażone na niedożywienie, brak wystarczającej opieki medycznej i higieny. Częsta jest u nich zależność od sąsiadów i krewnych w zakresie schronienia czy wyżywienia. Uważa się, że psychopaci częściej porzucają potomstwo, oszukują i zaniedbują jego potrzeby. Mogą czerpać przyjemność z powodowania u dziecka strachu. Badania pokazują też, że dzieci takich osób mają gorsze wyniki w nauce i w większości przypadków doświadczają przemocy.

Co istotne, psychopatyczny rodzic niejednokrotnie traktuje swoje dzieci nierówno: faworyzuje jedne, a wobec innych stosuje regularną przemoc. Te pierwsze doświadczają więcej pobłażliwości opiekuna i więcej im wolno.

Antyspołeczne zaburzenie osobowości zgodnie z klasyfikacją DSM-5 rozpoznaje się od 18 roku życia, jednak według specjalistów symptomy występują już we wcześniejszych okresach życia. U dzieci można za to rozpoznać zaburzenia zachowania z różnymi cechami, np. brakiem wyrzutów sumienia, empatii czy uchylaniem się od wypełniania obowiązków.

Czy można wpłynąć na dziecko z cechami psychopatycznymi? Nie jest jasne, co dokładnie powoduje psychopatię i w jakich proporcjach (jak duże znaczenie mają geny, wpływ środowiska i wychowanie). Naukowcy zauważyli jednak, że rodzicielstwo pełne ciepła i miłości może łagodzić niektóre cechy typowe dla zaburzeń antyspołecznych. I odwrotnie, emocjonalny chłód rodziców, zaniedbanie dziecka, okrucieństwo mogą te cechy nasilać.

Warto pamiętać, że antyspołecznego zaburzenia osobowości nie da się wyleczyć. Na ogół psychopaci nie zgłaszają się sami po pomoc do specjalistów. Jest to problem, który negatywnie wpływa na różne obszary życia.