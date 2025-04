Tylko wariaci chodzą do psychoterapeuty



Odwiedzanie psychoterapeuty nie jest już tematem tabu – coraz więcej osób decyduje się na terapię. Także tych zdrowych, którzy chcą uzyskać pomoc w sytuacji, w której już sobie nie radzą, szukają wsparcia czy pragną czerpać z życia więcej satysfakcji. Dzięki takim spotkaniom można wyzwolić się z toksycznej relacji czy poprawić jakość życia.

Psychoterapeuta poucza, jak żyć



Nie jest prawdą, że psychoterapeuta jest osobą wskazującą jednoznacznie, jak powinniśmy się zachowywać. Jego rolą jest natomiast wskazanie pacjentowi, jak stać się samodzielnym i dojrzałym do podejmowania własnych, świadomych decyzji. Tylko wewnętrzna przemiana pacjenta może doprowadzić go do poprawy własnego życia.

Kumpel lepszy niż terapia



Wielu z nas myśli, że szczera rozmowa z przyjacielem działa lepiej niż psychoterapia – w dodatku za takie spotkanie nie musimy płacić. Musimy jednak pamiętać, że bliska nam osoba jest z nami związana emocjonalnie, zwykle będzie po naszej stronie i będzie jej trudno zdystansować się od danej sytuacji. Często też mówi nam to, co chcemy usłyszeć, wierząc, że w ten sposób nas pocieszy. Psychoterapeuta nie jest natomiast po to, abyśmy wylali swoje żale i spędzili czas bezproduktywnie – jego terapia ma prowadzić do rozwiązania danego problemu.

Psychoterapeuta to guru



Psychoterapia to to samo, co rozwój duchowy – specjalista nie narzuca pacjentowi swojego światopoglądu, musi natomiast akceptować jego wartości.

Psychoterapeuta zawsze skupia się na przeszłości



Powszechnie uważa się, że podstawą psychoterapii jest analiza relacji z rodzicami – faktycznie, jest to ważny element procesu terapeutycznego. Nie jest to jednak element jedyny, a pod uwagę bierze się też cechy osobowościowe pacjenta i różnorodne zdarzenia życiowe.

Psychoterapeuta czyta w myślach



Specjalista podczas psychoterapii nie prześwietla pacjenta – ma natomiast dużą wiedzę na temat funkcjonowania człowieka i potrafi dokładnie przeanalizować sytuację od strony psychologicznej, tak, by pomóc swojemu pacjentowi. Na podstawie zebranych informacji jest w stanie rozwiązać dany problem. To, jak dużo się dowie, zależy tylko od pacjenta.

