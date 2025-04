Drama jest specyficzną formą terapii – choćby ze względu na to, że przenika przez nią sztuka. W dramie teatr niejako przeplata się z psychologią. Gesty i ruchy ciała wyrażają emocje, aktorzy wcielają się w rzeczywiste historie. Ale nie tylko ekspresja emocji spełnia funkcję terapeutyczną. W czym więc tkwi sekret dramy?

Reklama

Katharsis

Drama umożliwia doświadczenie emocjonalnego oczyszczenia. Gra na scenie – choćby obserwatorami miało być zaledwie kilka uczestniczących w sesji osób, pozwala doznać wglądu w siebie. Pacjent, odgrywający pewną rolę, całkowicie utożsamia się z osobą, w którą się wciela. Z jej rozterkami, uczuciami, decyzjami. Wchodzi w określoną relację z bohaterami epizodu odgrywanego na scenie. To umożliwia przeżycie konkretnej sytuacji i przyjrzenie się jej z odpowiedniej perspektywy. Zarówno bowiem uczestnika wydarzenia jak i postronnego obserwatora – w zależności od utożsamienia się z rolą.

Aktor dramy dostaje informacje zwrotne (uczestnicy dzielą się z nim swoimi spostrzeżeniami), może dokonać wglądu, przyjrzeć się sposobom w jakie reaguje na sytuacje konfliktowe. To cenne doświadczenie może zupełnie odmienić jakość relacji, które nawiązuje człowiek w realnym życiu.

Co takiego daje zatem uczestniczenie w dramie?

Empatia

Próba wcielenia się w drugą osobę wzmacnia rozwój empatii, a więc współodczuwania. To pomaga lepiej rozumieć innych ludzi, poprawia komunikację interpersonalną, rozwija wrażliwość. Pozwala również na lepsze rozumienie siebie.

Zobacz też: Jak ważna jest dla dziecka empatia?

Prawdziwe emocje

Pacjent odgrywając swoją rolę przed innymi wyraża i nazywa swoje uczucia. Ruch, gest, słowo, natężenie głosu – to narzędzia, które pozwalają wyrazić tłumione emocje. Często samo przyznanie się przed samym sobą do odczuwania konkretnych stanów jest najważniejszym postępem w terapii. Nauka prawidłowego wyrażania tych emocji jest podstawą do rozwiązywania konfliktów intrapsychicznych (czyli konfliktów wewnętrznych) i nawiązywania zdrowych relacji międzyludzkich.

Zobacz też: Emocja

Terapia i sztuka

Psychoterapia z wykorzystaniem dramy jest ciekawą formą pracy z pacjentem. Nie polega na ściśle określonej formie relacji terapeutycznej, jaką jest dialog, ale zawiera dużo elementów zróżnicowanych. Drama opiera się przede wszystkim na ekspresji. Znajdziemy w niej zarówno takie elementy jak: wcielanie się w konkretną osobę i sytuację, jak też różnego rodzaju zabawy przy wykorzystaniu muzyki i tańca.

Wszystko to sprzyja ekspresyjnemu wyrażeniu emocji i odblokowaniu napięć, które bardzo często kumulują się w ciele. Różnego rodzaju dolegliwości bólowe: napięte mięśnie żuchwy, karku czy pleców są reakcją na chroniczny stres, który uwalnia się w trakcie terapii.

Kiedy warto pomyśleć o dramie?

Jeśli pragniesz poszerzyć swoją samoświadomość;

Jeśli trudno Ci mówić o swoich uczuciach, kiedy czujesz, że je tłumisz;

Jeśli cierpisz na depresję, zaburzenia odżywiania, zaburzenia lękowe (nerwicę);

Jeśli masz trudności w relacjach z innymi ludźmi;

Reklama