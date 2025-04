Na czym polega psychoterapia poznawcza?

Zgodnie z teorią poznawczą zachowanie człowieka jest następstwem spostrzeżenia pewnego zdarzenia i jego interpretacji dokonanej zgodnie z posiadanymi przekonaniami. Kiedy przekonania te są nieracjonalne, narażają osobę na doświadczanie nieprzyjemności. Irracjonalnymi przekonaniami są na przykład: „wszyscy powinni mnie kochać” czy „moja wartość zależy od ilości osiąganych sukcesów”. Celem psychoterapii poznawczej jest modyfikacja tych niewłaściwych przekonań tak, by pozwalały na racjonalną, pozbawioną zniekształceń ocenę zdarzeń.

Jakie wykorzystuje techniki?

Psychoterapia poznawcza wykorzystuje techniki restrukturalizowania poznawczego, jak trening instruowania samego siebie czy terapię racjonalno-emotywną, ukierunkowaną na przekształcanie irracjonalnych przekonań powodujących niepożądane i silne reakcje emocjonalne, jak lęk. Osoby uczone są jak radzić sobie w sytuacjach trudnych, radzenia sobie ze stresem, asertywności, monitorowania własnych zachowań czy formułowania celów.

Polecamy: Osobowość histrioniczna

Poznawcza terapia depresji Becka

Aaron Beck, jeden z twórców terapii poznawczej, za źródło zaburzeń uważa nieprzystosowawcze schematy poznawcze. W przypadku depresji są to trzy kluczowe przekonania dotyczące własnej osoby oraz świata:

Reklama

negatywna ocena przeszłości,

negatywna ocena własnej osoby,

negatywna ocena przyszłości.

Reklama

Cel terapii stanowi więc identyfikacja tzw. negatywnych automatycznych myśli, czyli rzeczywistych myśli oraz wyobrażeń przychodzących do głowy i weryfikacja ich prawdziwości. W przypadku gdy są nierealistyczne, formułowanie myśli alternatywnych. Działania te prowadzą do zmiany myślenia, która wpływa na poprawę nastroju.

Polecamy: Osobowość narcystyczna - co to takiego?