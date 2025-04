Co roku to samo: w ostatniej chwili z obłędem w oczach szukasz prezentu dla męża, teściowej czy dzieci. Szkoda twoich nerwów! Już teraz pomyśl, czym w te święta obdarujesz rodzinę, i... ruszaj na łowy! Najcudowniejsze upominki to oczywiście te, które spełniają marzenia naszych bliskich. Nie jesteś pewna, co uszczęśliwiłoby siostrzeńca albo wujka? Zamiast gubić się w domysłach, rozwiąż trzy krótkie testy. Dowiesz się, jakie podarunki będą dla każdego wprost idealne.

Uwaga! Jeśli w teście z czterema pytaniami wybierzesz np. dwie odpowiedzi a i dwie b lub – przy trzech pytaniach – odpowiedzi a, b i c – czerp natchnienie z dwóch lub trzech rozwiązań.

Prezenty dla niego

1. Znajomi podziwiają go za:

a. wysportowaną sylwetkę

b. wysublimowany gust

c. zmysł praktyczny

2. Jego ulubione zajęcia:

a. jogging, ćwiczenia na siłowni, pływanie, jazda na rowerze

b. słuchanie muzyki, lektura książek, wyprawy do teatru czy muzeum

c. majsterkowanie, relaks przed komputerem czy telewizorem

3. Nie można mu zarzucić, że:

a. zaniedbuje swoje zdrowie

b. źle się ubiera

c. ma dwie lewe ręce

4. On jest człowiekiem:

a. szczerym, prostolinijnym

b. odrobinę próżnym

c. niezwykle pracowitym

Przewaga a – SPORTOWIEC

To mężczyzna energiczny, pełen wigoru, który wysoko ceni sobie aktywny wypoczynek i zdrowy tryb życia. Ucieszy go zatem każdy prezent poprawiający kondycję fizyczną. Może to być np. rakieta tenisowa, hantle, piłka do siatki czy karnet na siłownię. Z pewnością nie będzie też rozczarowany, gdy pod choinką znajdzie jakiś sportowy gadżet – choćby licznik do roweru czy narciarskie gogle. Wełniany sweter, markowy T-shirt czy bluza z polaru to również strzał w dziesiątkę.

Przewaga b – ESTETA

Ten pan dużą wagę przykłada do jakości rzeczy – woli dostać jeden droższy prezent niż kilka tanich drobiazgów. Będzie zachwycony, gdy otrzyma markową wodę po goleniu, jedwabny krawat lub notes oprawny w skórę. Srebrne spinki do mankietów czy eleganckie wieczne pióro to także prezenty w sam raz dla niego. Nie zawiedzie się również, gdy rozpakuje płytę kompaktową z ulubioną muzyką albo butelkę szlachetnego trunku.

Przewaga c – MAJSTERKOWICZ

Ten facet nie wie, co to nuda, wciąż szuka dla siebie nowych zajęć. Aby trafić w jego upodobania, szukaj rzeczy praktycznych. Świetnym prezentem będzie np. elegancki korkociąg, rękawiczki, skórzany pasek do spodni. A także przytulna piżama czy flanelowa koszula w ładny, kolorowy wzór. Możesz też ofiarować mu aparat fotograficzny czy zegarek, o ile tylko finanse ci na to pozwolą. Oczy zaświecą mu się także do prezentu przydatnego w podróży – np. męskiej kosmetyczki.

Prezenty dla niej

1. Pasowałby do niej szlafrok:

a. kwiecisty, w wesołych barwach

b. gładki, z atłasu lub weluru

c. w egzotyczne wzory, np. w smoki

2. Najbardziej cenisz ją za:

a. gospodarność

b. poczucie estetyki

c. wrażliwą duszę



3. Najłatwiej ją spotkać:

a. zaszytą w domowych pieleszach

b. w eleganckim butiku

c. w sklepie ze zdrową żywnością

Przewaga a – DOMATORKA

To kobieta o gołębim sercu, nade wszystko ceni sobie rodzinne ciepełko. Pomyśl o kolorowych poduszkach, kaszmirowym szalu czy puszystym pledzie. Świetnym prezentem będzie też ręcznie malowana filiżanka, puszka z oryginalną herbatą, pięknie ilustrowana książka kucharska.

Przewaga b – ELEGANTKA

Jest trochę próżna, ceni sobie wszystko, co łączy się z troską o wygląd. Zestaw do manikiuru, dobry krem do twarzy czy jedwabna apaszka to upominki, które z pewnością ją zachwycą. Z radością rozpakuje też seksowne body.



Przewaga b – MARZYCIELKA

To osoba z natury wrażliwa, obdarzona dużą wyobraźnią. Uwielbia rzeczy nieco tajemnicze. Talia kart do tarota, wonne kadzidełka czy blaszane wietrzne dzwoneczki sprawią jej ogromną frajdę. Na sto procent ucieszy ją też tomik poezji lirycznej czy egzotycznie pachnące perfumy.

Prezenty dla dziecka

1. Wszyscy wiedzą, że maluch uwielbia:

a. wszelkie zagadki i rebusy

b. pieszczoty, całusy, przytulanki

c. wesołe filmy czy wierszyki

2. Jak na swój wiek, jest wyjątkowo:

a. elokwentny i zdyscyplinowany

b. wrażliwy i uczuciowy

c. dowcipny i towarzyski

3. Ten dzieciak źle znosi:

a. porażki

b. niewygody

c. zakazy

4. W towarzystwie rówieśników:

a. gra pierwsze skrzypce

b. zazwyczaj trzyma się z boku

c. czuje się jak ryba w wodzie

Przewaga a – PRYMUS

To wyjątkowo ambitne dziecko, lubi długo koncentrować się na jednym zadaniu. Z radością rozpakuje mikroskop albo układankę obrazkową. Chłopca ucieszy też komplet klocków lego czy gra komputerowa. Dziewczynkę – stroje dla lalek i płyta z bajkami.



Przewaga b – PIESZCZOCH

Jest dzieckiem spokojnym, pełnym ciepła. Jeśli to dziewczynka, to z pewnością marzy o lalce-bobasku, zabawkowym serwisie, miękkich przytulankach. Szukasz prezentu dla chłopca? Może to być coś do malowania (farby, pędzelki) lub muzykowania (cymbałki, keyboard).

Przewaga c – WESOŁEK

Ten malec zawsze tryska radością. Jeżeli jest chłopcem, ucieszy się z rolek, samochodziku na baterię, nakolanników, piłki do nogi. Dziewczynce najlepiej kup zabawną pacynkę, zestaw do malowania buzi albo coś związanego z fryzurą – np. kolorową opaskę na włosy.



O tym warto pamiętać!

1. Mikołajkowe prezenty wkładamy do buta lub pod poduszkę w nocy z 5 na 6 grudnia.

2. Tradycja nakazuje, by gwiazdkowe upominki rozdać nie wcześniej niż po pierwszym ciepłym wigilijnym daniu.

3. Rzeczy osobiste (np. bieliznę) wypada podarować wyłącznie bliskiej osobie.

4. Małym dzieciom lepiej nie kupować ubranek ani butów. Jakakolwiek zabawka ucieszy malca dużo bardziej.

5. Okazywanie niezadowolenia z prezentu, który nie trafił w nasz gust, to duży nietakt.

6. Niegrzeczne jest też opowiadanie, jak bardzo się wykosztowaliśmy na podarek.

7. Podarunek, choćby najmniejszy, zawsze powinien być efektownie opakowany.

Anna Leo-Wiśniewska