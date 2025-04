Wielu ludzi przeżywa traumatyczne wydarzenie związane z różnymi momentami poczynając od wypadku samolotu, wypadku samochodowego a skończywszy na przemocy domowej. Reakcja stresowa może się również pojawić na skutek katastrof naturalnych takich jak huragany, powodzie. U 1 na 10 Amerykanów przeżycie traumatycznego wydarzenia powoduję kaskadę psychologicznych i biologicznych zmian znanych pod nazwą PTSD.

Ocenia się że w krajach europejskich wypadki komunikacyjne są 13 spośród najczęstszych przyczyn śmierci. Badania wykazują, że u niemal jednej piątej ofiar wypadków można zdiagnozować ostrą reakcję stresową zaś jedna trzecia wykazuję problemy psychiczne w okresie roku od zdarzenia.

Diagnoza PTSD

Do pełnej diagnozy niezbędne jest jednak spełnienie kilku kryteriów określonych w ICD-10 lub DSM-IV. Wg klasyfikacji ICD -10 obowiązującej w Europie do postawienia rozpoznania należy stwierdzić następujące czynniki:

Reklama

Wystąpienie stresowego wydarzenia wciągu 6 miesięcy;

Powtarzające się, zakłócające przypominanie sobie przeżywanie na „nowo” wydarzenia urazowego we wspomnieniach, wyobrażeniach na jawie lub w snach;

Wyraźne zobojętnienie uczuciowe odrętwienie i unikanie bodźców, mogących wywołać wspomnienie urazu;

Zaburzenia nastroju, autonomiczne i nieprawidłowości zachowania.

Rozpoznanie PTSD czy też poprzedzającej je ostrej reakcji stresowej, obliguje do podjęcia działania terapeutycznego. Jego celem jest zmniejszenie obecnych objawów, powodujących u pacjenta dyskomfort i cierpienie, a także zapobieganie późniejszym skutkom nieleczonego PTSD.

Polecamy: Dobra zabawa najlepsza a stres

Na czym polega terapia?

Działanie terapeutyczne opierać się powinno na zastosowaniu odpowiedniej psychoterapii i na postępowaniu farmakologicznym. Z badań wynika, że najwięcej efektów w tej dziedzinie osiąga zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej. Swoją skutecznością przewyższa ona niekiedy stosowanie leków, głównie z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI).

Warto wiedzieć: Co to jest Zespół Stresu Pourazowego?

Obecnie obowiązujące zalecenia American Psychiatric Association z 2004 roku zalecają:

Zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej lub EMDR u wszystkich osób z diagnozą przewlekłego PTSD;

Czas leczenia powinien obejmować 12 sesji po 45 minut każda;

Farmakoterapia jest leczeniem drugiego rzutu;

Leczenie powinno obejmować zastosowanie przebadanych środków z grup: SSRI (fluoksetyna, sertralina, paroksetyna); trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (imiprmina, amitryptylina);

Wskazane jest łączenie psychoterapii i leczenia farmakologicznego.

Reklama

Niemniej wszystkie istniejące opracowania dotyczące standardów wskazują na konieczność przeprowadzenia dalszych badań z zakresu skuteczności różnych form terapii PTSD.

Bibliografia:

Popiel A, Pragłowska, E (2009). Leczenie zaburzeń potramatycznych. W:J. Strelau, B. Zawadzki, M. Kaczmarek (red).Konsekwencje psychiczne traumy – uwarunkowania, terapia. Warszawa: Scholar

Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD10 Warszawa 2000

American Psychiatric Association (2008). Kryteria diagnostyczne według DSM-IV-TR. Wrocław: Elsevier Urban & Partner

Navajtis, L.M. (2007). Psychosocial treatments for posttraumatic stress disorder. W: P.E. Nathan, J.M. Gorman (red.), A guide to treatments that work (wyd. 3) (s.513-530).New York: Oxford University Press.