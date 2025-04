Nasze noworoczne plany spalają na panewce z rozmaitych powodów. Najczęściej jednak – zgodnie twierdzą psycholodzy – brakuje nam po prostu konsekwencji w dążeniu do wytyczonego celu. A dzieje się tak choćby wtedy, kiedy szwankuje nasza samodyscyplina lub gdy mierzymy zbyt wysoko, podejmując się zadań nie na swoje siły. Przeszkodą bywa także nasza niecierpliwość czy nadmierny pesymizm. Wiadomo, kiedy cel jest dość odległy lub nie wierzymy, że nam się powiedzie, bardzo szybko zniechęcamy się do działania, łamiąc dane sobie słowo. Tobie również nigdy jeszcze nie udało się wytrwać w swoich postanowieniach i zastanawiasz się, co podcina ci skrzydła? Aby poznać odpowiedź, sprawdź, z którą z czterech charakterystyk utożsamiasz się najbardziej. Jeśli skorzystasz z naszych wskazówek, jest spora szansa, że tym razem twoje starania zakończą się sukcesem!

Wolny ptak

Niechętnie poddajesz się ograniczeniom, cenisz sobie niezależność. Dlatego swoje zobowiązania zwykle realizujesz tak, by nie włożyć w to zbyt dużego wysiłku. Postanawiasz np., że zaczniesz oszczędzać na wymarzony urlop, a potem... nie umiesz przejść obojętnie obok płaszcza czy sweterka, który na wystawie wygląda tak kusząco!

Strategia dla ciebie

- Zaplanuj bardzo konkretnie, co zrobisz, aby osiągnąć cel. Przykład: „Każdego miesiąca odłożę 200 złotych i nie ruszę tych pieniędzy przez pół roku. Zapomnij o myśleniu w rodzaju: „Jakoś to zrobię”. Inaczej z twoich planów znów wyjdą nici.

- Szukaj przyjemności w tym, co robisz. Zaplanowałaś schudnięcie? Rozkoszuj się smakiem pysznych sałatek owocowych, które wchodzą w skład twojej nowej diety.

- Często myśl o korzyściach, jakie cię czekają, gdy wytrwasz w postanowieniu. Chcesz zdobyć prawo jazdy? Wyobrażaj sobie, jak wskakujesz do samochodu, by wygodnie podwieźć dziecko do przedszkola. To naprawdę działa!

Słomiany ogień

Jesteś niecierpliwa – szybko zapalasz się do swoich pomysłów, po czym równie szybko się zniechęcasz. Obiecujesz sobie np., że opanujesz nowy program komputerowy, a gdy nauka idzie wolniej niż się spodziewałaś – tracisz cały zapał i... poddajesz się.

Strategia dla ciebie

- Mów innym o swoich planach. To ważny czynnik psychologiczny, który pomaga trzymać się w ryzach. Jeżeli np. pochwalisz się w pracy, że uczysz się obcego języka, koledzy będą się dopytywać, jak ci idzie. A to bardzo mobilizuje!

- Opieraj się pokusie małych oszustw. Pamiętaj, wymówki w rodzaju: „Od jednego batonika nie utyję”, to pierwszy krok do zaniechania swoich postanowień!

- Szukaj ludzi, którzy będą cię wspierać. Wymowne spojrzenie przyjaciółki czy męża będzie nieocenione, gdy np. sięgniesz po papierosa, choć wcześniej przysięgałaś sobie, że koniec z paleniem.

Ambitna zawodniczka

Jesteś człowiekiem czynu i mierzysz wysoko. Chcesz np. równocześnie skończyć z papierosami, schudnąć, zmienić pracę... Efekt? Nie wytrzymujesz takiego obciążenia i wszystkie obietnice łamiesz.

Strategia dla ciebie

- Nie staraj się robić wszystkiego naraz. Najlepiej postaw przed sobą dwa, trzy cele, ustalając ich kolejność. Przykład: najpierw rzucasz palenie, a dopiero potem, gdy to się uda, zaczniesz rozprawiać się z nadwagą.

- Dla każdego zobowiązania określ realny termin realizacji. To ważne, bo zakładając np., że kilka kilogramów stracisz w tydzień, prędzej się zniechęcisz.

- Dopasuj plany do swoich możliwości. Chcesz zadbać o kondycję, a podjęłaś pracę? Zamiast planować codzienne wyjście na siłownię, kup ciężarki i ćwicz w domu w wolnych chwilach. Uda się!

Nałogowa pesymistka

Wyolbrzymiasz problemy i martwisz się na zapas. Dlatego często wycofujesz się ze swoich planów, nim zdążysz jeszcze przystąpić do działania. Stawiasz sobie dziesiątki pytań: Czy mój projekt nie jest zbyt odważny? A jeśli nic z tego nie wyjdzie? Może nie warto zaczynać? I w efekcie wszystko zostaje po staremu.

Strategia dla ciebie

- Codziennie powtarzaj sobie: „dam radę”, „uda się”. Pamiętaj, wiara w sukces, to już połowa sukcesu! n Funduj sobie nagrody. Przykład: pieniądze za każdą paczkę papierosów, której sobie odmówisz, wrzucaj do skarbonki, a po miesiącu kup sobie prezent. Doda ci skrzydeł! n Swoje cele formułuj pozytywnie. Nie mów np.: „Nie będę kłócić się z mężem” . Lepiej powiedz: „Zacznę kontrolować swoje emocje”. Myślenie na „tak” bardzo pomaga wytrwać w postanowieniu!