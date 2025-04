Mówimy, że mamy stresującą pracę, że stresujemy się zdrowiem naszym i bliskich, że odczuwamy stres w relacji z niektórymi osobami, a nawet, że nasz dzień był stresujący. Bywa tak, że nadużywamy słowa „stres“ w negatywnym znaczeniu, zapominając że może mieć ono kilka odcieni.

Stres pozytywny i negatywny

Według jednej z koncepcji psychologicznych stres możemy podzielić na:

stres negatywny (dystres)

(dystres) stres pozytywny (eutstres).

Stresu pozytywnego doświadczamy wtedy, gdy sytuacja stawia przed nami pewne wymagania, ale jednocześnie postrzegamy ją jako taką, z którą możemy sobie poradzić. Taki stres daje nam mobilizację do działania, pomaga nam w koncentracji i daje energię. Inna sytuacja wiąże się ze stresem negatywnym – czyli potencjalnie szkodliwym. Wtedy wydaje nam się, że sytuacja nas przerasta, ciężko nam się zmotywować, czujemy się nieprzyjemnie, a dłuższe trwanie takiego stanu może prowadzić do problemów fizycznych i psychicznych.

Jak radzić sobie z negatywnym stresem?

Kiedy stres trwa zbyt długo, nasza energia spada i czujemy, że nasze siły wyczerpują się. Możemy potraktować to jako znak od ciała, że czas się zająć odprężeniem. Jeśli do tej pory o siebie nie zadbaliśmy, to najlepszy moment, aby to zrobić. Kiedy doświadczamy wyzwań i trudności, nieocenione jest wsparcie – potrzebujemy wtedy bliskiego kontaktu z innymi. Istnieje jednak jeszcze wiele sposobów na zrobienie czegoś dobrego dla siebie w sytuacji stresowej.

Wykorzystaj techniki relaksacji

Pierwszym krokiem w tym kierunku, może być zwrócenie uwagi na swój oddech. Jeśli oddech jest płytki i szybki, nasze ciało reaguje przyspieszeniem tętna i zwiększeniem ciśnienia krwi. Kiedy nasz oddech jest głęboki i powolny, ciało wycisza się i odpręża, umysł uspokaja się. Możesz zwrócić uwagę jaki jest twój oddech w tej chwili. Weź głęboki wdech, a później wypuszczaj powietrze powoli, jakbyś chciała westchnąć z ulgą. W trakcie trwania ćwiczenia, zauważ, jak zmieniają się twoje myśli i emocje. Możesz wracać uwagą do swego oddechu kilka, kilkanaście razy dziennie, spacerując, pracując, odpoczywając. Pomocna wydaje się również umiejętność rozluźniania mięśni. Możemy ćwiczyć ją, znajdując wygodną dla nas pozycję (można się położyć lub usiąść, nie krzyżując nóg), skoncentrować się na naszym oddechu i stopniowo rozluźniać nasze ciało, zaczynając od stóp poprzez łydki, uda, pośladki, brzuch, klatkę piersiową, plecy, kark i twarz. Zwracanie uwagi na powolny, spokojny oddech, pomaga nam w rozluźnieniu mięśni.

Poszukaj własnego sposobu

Nie ma jednego uniwersalnego sposobu radzenia sobie ze stresem – być może koleżanka radzi nam w sytuacji stresowej pójście na basen, a my myślimy, że to tylko spotęguje nasze negatywne emocje, bo nie lubimy zimnej wody i pływania. Dlatego warto sprawdzać, co dla nas działa najlepiej, najbardziej pomaga nam się odprężać i korzystać z tych sposobów zawsze wtedy, gdy odczuwamy zmęczenie i przeciążenie.

