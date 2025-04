Trudno jest w kilku słowach określić na czym polega przestrzeganie higieny psychicznej, ponieważ ma ona charakter dynamiczny – sposób na jej zachowanie jest zależny od tego, w jakim jesteśmy stanie, z czego wynikają nasze problemy. Przyczyną stresu może być nadmiar bodźców – hałas, migające reklamy, wiele osób jednocześnie przekazujących nam ważne informacje. Równie silny stres może jednak spowodować także niedobór bodźców czyli tzw. deprywacja sensoryczna

Klasycznym przykładem takiej sytuacji jest komora snu – duża wanna zamykana od góry, dźwiękoszczelna, pozbawiona dopływu światła, wypełniona roztworami soli, które równoważą ciężar ludzkiego ciała w taki sposób uniemożliwiający odczuwanie bodźców dotykowych, a nawet siły ciążenia. Oczywiście temperatura roztworu jest dostosowana do temperatury ciała, tak aby nie odczuwać nawet bodźców termicznych. Okazuje się, że po dłuższym czasie przebywania w takich warunkach człowiek doznaje stresu niemniejszego niż ten spowodowany nadmiarem bodźców. Oczywiście komora snu stwarza warunki niewystępujące w naturalnych warunkach, jednak nie tylko brak bodźców zewnętrznych, ale także ich niedobór (czyli przedłużająca się nuda), może stanowić istotny problem. Dlatego też zalecenia mogą odwoływać się do wyciszenia, ograniczenia aktywności, bądź też do życia nieco bardziej intensywnego.

Podobnie rzecz się ma z czynnikami fizjologicznymi – zarówno niedobór snu jak i jego nadmiar może czynić nas mniej odpornymi na stres.

Podstawową zasadą higieny psychicznej jest więc zasada złotego środka – zaspakajaj swoje potrzeby w niezbędnym stopniu, ale nie grzesz nieumiarkowaniem. Realizuj się zawodowo, osiągaj sukces, rób karierę, ale umiej powiedzieć „stop”. Baw się do białego rana, ale następnego dnia spróbuj to odespać.

Oczywiście to nie wystarczy. Inną przyczyną stresu są wewnętrzne konflikty psychiczne. Sytuacja, kiedy realizując jedną ze swoich wartości uniemożliwiamy sobie realizację innej. W takiej sytuacji znajduje się dziecko, którego rodzice się rozwodzą. Chce obdarzyć miłością oboje rodziców, ale często ze względu na ich zachowanie podejrzewa, że wyraz miłości wobec jednego przez drugiego będzie odebrany jako zdrada i równoznaczny z odtrąceniem.

Niestety niejednokrotnie nie są to tylko dziecięce lęki, ale również dziecięca rzeczywistość. Oczywiście sytuacja małego dziecka jest zależna przede wszystkim od zachowania rodziców. Niemniej taki wewnętrzny konflikt nie jest obcy również dorosłym. Niejednokrotnie musimy wybierać pomiędzy okazją zrobienia kariery a poświęceniem czasu rodzinie, pomiędzy lojalnością wobec szefa a lojalnością wobec podwładnych, czy wreszcie pomiędzy pragnieniami a wartościami moralnymi.

Właśnie taki konflikt jest jedną z najważniejszych przyczyn przewlekłego stresu i zaburzeń nerwicowych. Zachowanie zdrowia psychicznego wymaga więc rozstrzygnięcia konfliktu i życia zgodnego z dokonanym wyborem.

Bez względu na przyczynę i przebieg stresu bardzo dobrą metodą jego zwalczania są techniki relaksacyjne. Można je najogólniej opisać jako takie działanie, które prowadzi do uzyskania reakcji organizmu przeciwnych niż te właściwe stresowi.

Czytaj dalej:

Czym jest trening autogenny Schulza

tekst: Bartłomiej Perczak – Ekspert serwisu

http://www.psychoterapia-krakow.org/

http://www.psychlab.pl/

