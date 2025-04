Często unikamy serwisów towarzyskich, poszukując partnera na życie. Obawiamy się, że sieciowe znajomości są ryzykowne, nietrwałe i mogą przerodzić się co najwyżej w niezobowiązujący flirt. To nie do końca prawda. Portalom randkowym swoje istnienie zawdzięcza niejeden udany związek! Jak jednak w przepastnej sieci odwiedzanej przez setki tysięcy użytkowników znaleźć kogoś naprawdę wartościowego?

Najpierw wybierz właściwy portal

Możesz zarejestrować się jednocześnie w kilku serwisach, jednak w większości darmowe jest tylko ich przeszukiwanie. Aby zamieścić swój anons (i oczekiwać odzewu od zainteresowanych mężczyzn), musisz uiścić wskazaną przez portal opłatę (zazwyczaj jest

to ok. 100 zł jednorazowo lub ok. 10 zł miesięcznie). Zaś popularnych serwisów randkowych jest naprawdę niemało!

Mnóstwo osób odwiedza takie portale jak: sympatia.pl; e-darling;

Osoby wierzące (katolicy) często odnajdują się na: przeznaczeni.pl

Rodzice samotnie wychowujący dzieci rejestrują się na: zakochanyrodzic.pl

Seniorzy szukają miłości na: senior.randki.org

Osoby niepełnosprawne mogą się poznać m.in. na: ipon.pl/randki

Zaprezentuj się dobrze

Co warto powiedzieć o sobie przy wypełnianiu profilu w sieci? Przede wszystkim to, co jest zgodne z prawdą. Koloryzowanie

(np. odejmowanie sobie kilogramów czy lat) nie ma sensu, jeśli naprawdę zależy ci na nawiązaniu z kimś trwałej relacji. Co jeszcze warto mieć na uwadze?

Dobrze przemyśl, jakie swoje zdjęcie zamieścisz. Ważne, żeby było naturalne, wdzięczne i dobrej jakości. Pstryknięte komórką, na którym prezentujesz np. wydumaną seksowną pozę i głęboki dekolt, zachęci raczej poszukiwacza przelotnych miłosnych przygód, a nie mężczyznę poważnie zainteresowanego małżeństwem.

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo

Niestety zawsze może się zdarzyć że facet, z którym spotkasz się w sieci, to zwykły oszust. Choćby wyłudzacz numerów telefonicznych lub adresów, na których sprzedaży można zarobić. Albo łowca numerów kont, które potem zostają bezwzględnie okradane. Pewnym ryzykiem obarczone są też spotkania twarzą w twarz z nowo poznanymi mężczyznami. Trudno bowiem przewidzieć, czy sympatyczny przystojniak, z którym od miesiąca wymieniamy się e-mailami, równie miły okaże się na randce zaplanowanej np. w opustoszałym parku. Jak zatem uniknąć niebezpieczeństw?

