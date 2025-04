Sen jest balsamem zarówno dla naszej duszy, jak i ciała, dlatego warto zadbać o to, żeby był spokojny i pozwolił naszemu organizmowi odpocząć. Jak to zrobić? Istnieje wiele domowych sposobów na dobry sen.

Sposoby na lepszy sen

Jeśli zawsze chcesz być wypoczęty:

Wstawaj codziennie o tej samej godzinie. Organizm nie lubi chaosu, dlatego wyznacz sobie stały rozkład zajęć i wprowadź do swojego życia harmonię;

Jedz regularne posiłki. Pamiętaj, żeby się nie objadać na noc, bo możesz mieć problemy z zaśnięciem. Ostatni posiłek jedz 3 godziny przed snem, chyba że czujesz duży głód, to sięgnij po coś lekkiego, np. jogurt;

Nie pij alkoholu przed położeniem się do łóżka, bo zaburza sen. Zrezygnuj również z coli, kawy oraz innych napojów zawierających kofeinę. Możesz je zastąpić ziołową herbatą (np. z melisy) albo mlekiem z miodem;

Przygotuj organizm do snu – weź ciepłą kąpiel. Możesz użyć olejek albo płyn do kąpieli przeznaczony na noc, np. z rumiankiem lub lawendą. Ułatwiają one zasypianie i działają odprężająco;

Zrezygnuj z ciężkiego wysiłku fizycznego przynajmniej na 2-3 godziny przed snem. Silne zmęczenie organizmu z pewnością nie działa usypiająco;

Zadbaj odpowiednio o miejsce do spania. Pamiętaj, że jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz. Łóżko musi być zatem wygodne, a pościel świeża. Około 15 minut przed snem otwórz okno, niezależnie od pory roku. Świeże powietrze dobrze wpływa na organizm.

Najprostszą receptą na dobry sen jest zatem, wprowadzenie do naszego życia pewnych zasad oraz ich przestrzeganie.

