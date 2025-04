Reklama

Powszechnie uważa się, iż większość schorzeń, na jakie cierpimy, ma swoje źródło w stresie. Nadmierne obciążenie emocjonalne jest traktowane przez naukowców jako główna przyczyna chorób psychosomatycznych, do których można zaliczyć m.in. choroby układu krążenia, przewodu pokarmowego, nowotwory, a także depresje, nerwice, lęki, fobie oraz inne zaburzenia psychiczne.

Kobieta, główna ofiara stresu

Prowadzone od lat badania nad stresem dowodzą, że negatywne skutki stresu częściej dotykają kobiet niż mężczyzn. Dzieje się tak dlatego, że pracujące kobiety mają inny cykl dobowy hormonów stresowych tj. adrenaliny i noradrenaliny niż pracujący mężczyźni. Zarówno u mężczyzn jak i u kobiet występuje szczyt poziomu reakcji tych hormonów w godzinach popołudniowych. Różnica polega na tym, że u mężczyzn ich poziom spada do zera po powrocie do domu, natomiast u kobiet utrzymuje się aż do momentu zaśnięcia. Pierwsze tego typu badania zostały przeprowadzone 30 lat temu w Szwecji przez prof. Marion Frankenhoizer. Statystyki prowadzone przez Klinikę Stresu w Sztokholmie pokazują, że trzy czwarte osób zgłaszających się z poważnymi zaburzeniami i schorzeniami stanowią kobiety.

Czym jest przewlekłe zmęczenie?

Kumulacja stresu prowadzi do przemęczenia oraz utraty sił psychofizycznych, zaburzenia harmonii w ciele, utraty balansu w organizmie człowieka. W ostatnich latach na całym świecie, w szczególności w krajach wysoko rozwiniętych rośnie liczba osób, które na skutek różnych czynników przekroczyły stan równowagi między spalaniem zasobów a możliwością regeneracji i odnowy. Brak regularnego snu, nadmiar stresu, przepracowanie powodują spadek formy. Organizm nie regeneruje się, ponieważ zapasy energii zostały wyczerpane.



Już w latach 80., amerykańscy lekarze zidentyfikowali przypadłość określoną mianem zespołu przewlekłego zmęczenia, któremu towarzyszyły następujące dolegliwości: bóle mięśni, głowy i gardła, migreny, powiększone węzły chłonne, zmęczenie nawet przy niewielkim wysiłku, stan podgorączkowy, zaburzenia neuropsychiczne. W mediach funkcjonowało określenie „choroba yuppies”, ponieważ dotyczyła głównie młodych wykształconych ludzi z dobrze sytuowanych środowisk, poświęcających się karierze zawodowej. 70% chorych stanowiły kobiety.

W 1993 roku Światowa Organizacja Zdrowia zespół przewlekłego zmęczenia wpisała na listę chorób cywilizacyjnych. O zmęczeniu przewlekłym mówimy wtedy, gdy zwykłe, codzienne obowiązki zaczynają nas przerastać, sen nie przynosi poprawy samopoczucia, narasta w nas zobojętnienie, popadamy w apatię, pojawiają się trudności z koncentracją, częściej zapadamy na różne choroby, jesteśmy podatni na infekcje.

W stanach przewlekłego zmęczenia zalecany jest przede wszystkim odpoczynek. W trakcie leczenia często przyjmuje się środki wzmacniające układ odpornościowy i immunologiczny, stosuje odpowiednią dietę - bogatą w produkty pełnoziarniste, świeże warzywa i owoce.

Jak walczyć ze stresem

Konieczność radzenia sobie ze stresem powoduje, że ludzie poszukują sposobów rozładowania napięcia. Bardzo ważną rolę odgrywa profilaktyka: umiejętność regeneracji sił, aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu, racjonalna dieta. Znakomitym sposobem na regenerację i odprężenie są sesje SPA, odnowa biologiczna, aromaterapia, koloroterapia i muzykoterapia. Ważne jest zachowanie dystansu w codziennych problemach zawodowych i osobistych.

Dobroczynne działanie borowiny

Borowina to starannie wyselekcjonowana odmiana torfu o właściwościach leczniczych. Zawiera wiele cennych składników działających dobroczynnie na nasze zdrowie i urodę. Wykazuje działanie detoksykacyjne, antyoksydacyjne, rewitalizujące, przeciwzapalne, łagodzące podrażnienia i zwalczające wolne rodniki. Borowina jest coraz częściej stosowana w kosmetyce między innymi ze względu na odmładzające działanie fitohormonów. Posiada również właściwości stymulujące spalanie tkanki tłuszczowej. Jej zastosowanie rekomendowane jest w zabiegach SPA & Wellness w uzdrowiskach, ośrodkach SPA w gabinetach fizjoterapeutycznych i kosmetycznych.

