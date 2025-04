Badania psychologa Davida Perretta z University of St. Andrews w Szkocji wykazują, że kobiety najczęściej poszukują w partnerach cech swych ojców. Co ciekawe niezależnie od tego, czy miały z tatą dobre czy złe stosunki.

Reklama

Kobiety, które miały fantastyczny kontakt z ojcem, starają się znaleźć kogoś, kto wizualnie i osobowościowo będzie do niego podobny. Panie, które nie miały dobrej relacji z tatą, próbują znaleźć mężczyznę, który będzie stanowił jego przeciwieństwo. Niestety nieświadomie wybierają tych, przed którymi uciekają, ponieważ z reguły decydujemy się na to, co dobrze znamy.

W jakim stopniu obraz ojca pozostawiony w głowie kobiety decyduje o oczekiwaniach wobec mężczyzny? Przedstawiamy 5 typów ojców, które warunkują wybór partnera.

1. Nadopiekuńczy

Twój tata za każdym razem musiał być doskonale poinformowany, gdzie i z kim wychodzisz oraz o której dokładnie godzinie dotrzesz do domu? Miał do ciebie pretensje, gdy dotarłaś do domu parę minut spóźniona? Potrafił przeszukać twój telefon czy pokój, oczywiście mając na względzie twoje dobro? Nieustannie powtarzał ci, że masz na siebie uważać i ostrożnie dobierać sobie przyjaciół?

Patologiczna opiekuńczość ojca w dużym stopniu rzutuje na wybór partnera w dorosłym życiu. Jeżeli ojciec przesadnie o ciebie dbał, dążysz do związania się z mężczyzną, który zapewni ci dużo swobody. W konsekwencji istnieje duże ryzyko, że wybierzesz partnera, który albo w ogólne nie będzie się tobą interesował i nie dawał ci poczucia bezpieczeństwa, albo zazdrosnego (często tę cechę możesz pomylić z opiekuńczością), ponieważ w obawie przed nieznanym powtórzysz model relacji z dzieciństwa.

2. Surowy i dyscyplinujący

Twój ojciec zawsze nie był usatysfakcjonowany wynikami, jakie osiągałaś w szkole, mimo że byłaś wzorową uczennicą i nie stwarzałaś problemów wychowawczych? Nigdy nie usłyszałaś od niego pochwały, ponieważ uważał, że przecież mogło być lepiej? Zawsze starałaś się zatajać przed nim swoje niepowodzenia, ponieważ bałaś się jego reakcji?

Jeżeli powyższe przykłady nie są ci obce, możesz mieć problem ze znalezieniem odpowiedniego partnera. Kobiety, które miały wymagającego ojca, mają niskie poczucie własnej wartości, często brakuje im pewności siebie, dlatego albo wolą pozostać same, albo decydują się na związek z surowym i dyscyplinującym facetem, bowiem wychodzą z założenia, że z innym mężczyzną nie poradzą sobie w życiu. Brak pewności siebie skutkuje podporządkowaniem się facetowi, który uważa całkowite dostosowanie się kobiety do mężczyzny za coś zupełnie naturalnego.

3. Wieczny chłopiec

Rola twojego taty sprowadzała się do świetnego kompana do zabawy? Nigdy nie poszedł na wywiadówkę czy z tobą do lekarza, ponieważ to mama zawsze wypełniała obowiązki w domu? Odkąd pamiętasz, to ona zawsze podejmowała ważne decyzje? Często odnosiłaś wrażenie, że nie jesteś jedynym dzieckiem w domu?

Jeżeli twój tata wykazywał się dużą niedojrzałością i zawsze zachowywał się jak duży chłopiec, nad którym trzeba było sprawować opiekę, nie mogłaś mieć w nim oparcia w trudnych sytuacjach. Twój tata nigdy nie wziął za ciebie odpowiedzialności i był przy tobie wyłącznie wtedy, gdy zbyt dużo od niego nie oczekiwałaś. Obraz takiego ojca może utrudniać znalezienie odpowiedniego partnera. Często kobiety wiążą się z mężczyznami niedojrzałymi mentalnie, ponieważ mają nadzieję, że ich odmienią. Niestety zazwyczaj dochodzi do powielenia niewłaściwego wzorca, a kobiety czują się tak samo nieszczęśliwe jak ich matki.

4. Nieobecny

Dorastałaś bez ojca? Twoi rodzice po rozwodzie nie mieli najlepszych relacji, a twój tata prawie się tobą nie interesował? Nigdy nie zaznałaś ojcowskiego ciepła, często czułaś się samotna i opuszczona?

Według badań psychologicznych dziewczyny, których ojcowie odeszli od rodziny, rozpoczynają współżycie seksualne wcześniej niż te wychowujące się w szczęśliwych rodzinach (ok. 15. roku życia). Kobiety, które ledwo pamiętają swoich ojców, poszukują partnera, który przede wszystkim będzie odgrywał w ich dorosłym życiu rolę opiekuna. Z reguły trudno im utrzymać związek, ponieważ panicznie bojąc się odrzucenia, ciągle domagają się zapewnień o miłości partnera. Często wystawiają ukochanego mężczyznę na próbę, żeby sprawdzić, ile jest w stanie dla nich znieść. Perspektywa odejścia partnera wywołuje w nich stany lękowe, przez co stają się zaborcze i trudne do zniesienia.

5. Prawdziwy przyjaciel

Z twoim tatą można było konie kraść i powierzyć mu najskrytsze tajemnice? Zawsze, kiedy potrzebowałaś porady, był pierwszą osobą, do której się zwracałaś? Wiele razy zapraszałaś go na wypady ze znajomymi, których szybko potrafił sobie zjednać?

Jeżeli twój ojciec odgrywał dla ciebie przede wszystkim rolę przyjaciela, jesteś prawdziwą szczęściarą. W twojej pamięci zapisał się obraz mężczyzny, na którego zawsze mogłaś liczyć w potrzebie i przy którym nigdy nie narzekałaś na nudę. W rezultacie masz ogromne szanse na znalezienie kogoś, z kim będziesz się czuła naprawdę spełniona. Podświadomie poszukujesz partnera takiego jak twój tata, czyli mężczyzny, z którym będziesz mogła dzielić swe pasje, radości i smutki.

Reklama

Zobacz również:

Dlaczego nie warto szukać idealnego mężczyzny? 5 powodów, dla których wieloletnie związki kończą się rozstaniem 5 rad, jak przetrwać kłótnię z partnerem