Stres zabija – niby oklepany frazes, a taki prawdziwy. Początkowo utrudnia skupienie uwagi, prowadzi do obniżenia odporności, nie daje czasu na spokojne zjedzenie posiłku czy wyspanie się i wciąż podszeptuje, że musimy zrobić coś szybciej, mocniej, lepiej. Potem powoduje choroby – w tym te śmiertelne, których bez niego moglibyśmy uniknąć. Umiejętność uwolnienia się od niego jest we współczesnym świecie prawdziwą sztuką, której tajniki wprowadzić w życie umieją tylko nieliczni.

Stres nasz powszedni



Kto z nas nie spogląda nerwowo w ciągu dnia na zegarek, nie przyspiesza kroku w drodze do pracy, nie naciska pedału gazu w samochodzie, by być u celu te trzy minuty wcześniej? Przyzwyczajeni do życia w stresie nawet nie zauważamy, jak pochłania kolejne minuty naszego życia, uzależniając od ciągłego napięcia, pośpiechu i nerwów. A przecież tak łatwo go rozpoznać.

Ściskanie w żołądku, przyspieszone bicie serca, drżenie rąk, bóle głowy… Stres daje o sobie znać na różne sposoby. Szacuje się, że jego przyczyną jest najczęściej pogoń za pieniędzmi, wewnętrzna presja i brak snu. Jeśli jest krótkotrwały, może wzmagać koncentrację, ten przewlekły przyczynia się natomiast do wielu problemów zdrowotnych, z chorobami serca i rakiem na czele.

Wiemy, że łatwo jest powiedzieć „przestań się przejmować”, „zrelaksuj się” czy „odpuść”, gdy na co dzień żonglujemy nadmiarem obowiązków, jednak warto czasem postawić na zdrowy egoizm i poświęcić trochę czasu tylko dla siebie. Jak? Przede wszystkim wysypiając się, stawiając na regularne ćwiczenia fizyczne i poprawianie sobie nastroju – na przykład w gronie zaufanych przyjaciółek.

Kawa, pizza i wy



Idealny sposób na spędzenie wieczoru z przyjaciółkami? Nie potrzeba wiele – wystarczy spotkać się na plotki przy kawie, zamówić pizzę albo zorganizować sobie kilka godzin w SPA. Chodzi o to, aby każda z was mogła się wyluzować, odłożyć na bok telefon i laptop, odetchnąć i porozmawiać w spokoju bez konieczności nerwowego spoglądania na zegarek czy wyświetlacz smartfona.

Jeśli jesteście naprawdę zżyte i dobrze czujecie się w swoim towarzystwie, nic nie stoi na przeszkodzie, aby typowe spotkanie zamienić w coś mniej banalnego, na przykład imprezę przebierankową, pidżama party albo salon urody, w ramach którego potestujecie nowe maseczki, lakiery i inne kosmetyki. Brzmi jak zabawa dla nastolatek? Być może, ale pamiętajcie, że celem jest zapomnienie o drobnych troskach i odprężenie się, a każda droga do relaksu jest dobra!

Przyjaciółki w terenie



Jeśli lubicie bardziej aktywnie spędzać czas, a leniuchowanie na kanapie to nie wasza bajka, warto wypróbować modne w ostatnim czasie escape roomy, czyli pokoje zagadek, w których rozwiązuje się ciekawe, a często także integrujące uczestników łamigłówki. Polecamy też wspólne wypady rowerowe (sport i zabawa w jednym!), grupowe gotowanie (niekoniecznie w kuchni, już wkrótce nadejdzie sezon na grilla!) czy – to propozycja dla odważnych – uczestnictwo w karaoke w domu lub klubie, który organizuje takie zabawy (wspólne pośpiewanie lub pokrzyczenie naprawdę uwalnia od złych emocji!).

Dlaczego w gronie przyjaciółek, a nie samotnie? Aby chociaż na chwilę oderwać się od codzienności, zapomnieć o troskach i – jakkolwiek dziwnie i niepoważnie to brzmi – wyżyć się, pośmiać i pobawić tak, by naładować się pozytywną energią na najbliższe dni. Kto wie, może dzięki temu kolejny tydzień nie będzie już tak stresujący?

