Oto 9 popularnych nawyków, które niszczą ludzki mózg.

Spis treści:

Niektóre czynności robimy automatycznie i nie zastanawiamy się nad nimi. Które nawyki mogą nam szkodzić?

Zbyt krótki sen

Nieprzespane lub zarwane noce coraz częściej stają się normą wśród zapracowanych ludzi. Już licealiści, przygotowując się na lekcje, śpią krócej niż powinni. Tymczasem przewlekły brak snu fatalnie wpływa na kondycję na naszego mózgu - badania wskazują, że brak snu prowadzi do uszkodzeń neurologicznych w hipokampie, czyli części mózgu zaangażowanej w proces uczenia się i zapamiętywania. Osoby dorosłe powinny spać od 7-9 godzin.

Pomijanie śniadań

Śniadanie to najważniejszy posiłek w ciągu dnia, który dostarcza nam energię na kolejne godziny dnia. Jego pominięcie sprawia, że spada poziom cukru we krwi, a nasz mózg nie ma wystarczająco energii do działania.

Jeśli nie jesteś głodna rano, warto poszukać przyczyny. Być może przyzwyczaiłaś organizm do takiego trybu życia albo jesz zbyt obfite i późne kolacje? Innymi przyczynami takiego stanu są dysfunkcje tarczycy, przyjmowanie niektórych leków, przeziębienie albo duży poziom stresu.

Warto też zwrócić uwagę, żeby podczas jedzenia nie robić innych rzeczy. Wtedy lepiej wyczuwamy, kiedy jesteśmy już syci.

Siedzący tryb życia

Siedzący tryb życia szkodliwie wpływa na krążenie krwi i natlenienie tkanek. Oczywiście trudno uniknąć siedzenia, jeśli pracujemy w biurze. W takim przypadku wskazane jest, żeby co pół godziny wstać od biurka, a w wolnym czasie spędzić min. 30 minut dziennie na aktywności fizycznej. Może to być nawet niezbyt intensywny wysiłek, np. spacer.

Nadużywanie telefonu

Trudno wyobrazić nam sobie rzeczywistość bez telefonu, jednak zbyt częste korzystanie z telefonu źle wpływa na chemiczną równowagę mózgu. Podczas przeglądania np. telefonu człowiek doświadcza wielu bodźców. Ich nadmiar może prowadzić do bezsenności, stanów lękowych.

Alkohol na rozluźnienie

Wypicie kieliszka na rozluźnienie? Wyjście na piwo? Niestety każda, nawet najmniejsza ilość alkoholu szkodzi naszemu zdrowiu i wpływa na nasz mózg. Rozluźnienie jest tak naprawdę pozorne - organizm musi się dobrze napracować, by pozbyć się alkoholu.

Dla własnego zdrowia lepiej ograniczyć spożywanie alkoholu. Na nasz mózg źle wpływają również inne używki, takie jak papierosy czy narkotyki.

Brak treningu umysłowego

Nasz umysł potrzebuje ćwiczyć zapamiętywanie i kojarzenie faktów. Mózg pobudzamy dzięki czytaniu książek, rozwiazywaniu krzyżówek i łamigłówek, a także uczeniu się nowych rzeczy.

Głośne słuchanie muzyki na słuchawkach

Słuchanie muzyki na słuchawkach męczy nasz mózg, a przede wszystkim może uszkodzić nasz słuch. Osoby z ubytkiem słuchu są bardziej narażone na chorobę Alzheimera. Warto więc w miarę możliwości ograniczyć swój czas spędzany podczas słuchania muzyki na słuchawkach i zwrócić uwagę na ustawiony poziom głośności.

