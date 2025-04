Przyczyną rodzinnych kłótni bywają nawet takie błahostki jak nie posłane łóżko czy korek na drodze. Zaczynają się zaczepki, złośliwości, wszyscy coraz bardziej się zacietrzewiają i... miły nastrój pryska jak bańka mydlana. A ponieważ nieporozumieniom między bliskimi sprzyjają szczególnie wakacyjne wyjazdy, naucz się w porę oczyszczać niemiłą atmosferę, by sprawy nie zaszły za daleko.

Poznaj 8 sposobów na unikanie kłótni rodzinnych podczas wakacji:



1. Nie łam obietnic

Gdy nie masz pewności, że coś zrobisz, to o tym nie zapewniaj, tylko postaw sprawę uczciwie, od razu tłumacząc, w czym tkwi problem. Obiecałaś dzieciom lody? Nie zmieniaj nagle planów. Pamiętaj, powodem wielu rodzinnych kłótni jest właśnie niedotrzymanie słowa!

2. Unikaj krytyki

Nastoletnia córka miała zmyć menażki po obiedzie, a pluska się w jeziorze? Zamiast od razu wytaczać armaty ("Ty egoistko, w niczym mi nie pomagasz!"), spokojnie powiedz: "Fajnie, że trenujesz pływanie, gdybyś mogła jednak...". Serdeczne słowa potrafią zdziałać cuda!

3. Omijaj sporne tematy

Kiedy rozmowa zaczyna toczyć się wokół jakichś drażliwych kwestii, spróbuj zmienić temat na neutralny. Kolejna dyskusja o politycznych przekonaniach męża czy bratowej do niczego dobrego nie doprowadzi. Czasem trzeba po prostu uszanować czyjeś odmienne stanowisko.

4. Wyciągaj konsekwencje

Uprzedzaj bliskich, co się stanie, gdy nie zmienią swojego niewłaściwego zachowania. Partner szarżuje na drodze? Nie rób mu awantury, tylko stanowczo powiedz: "Albo jedziesz bezpiecznie, albo ja prowadzę". A gdy on nie zastosuje się do twojej prośby, zrób to, co zapowiedziałaś – odbierz mu kluczyki od auta.

5. Proponuj przerwę

Dyskutujesz z teściową o metodach wychowywania dzieci i w rozmowie padają coraz ostrzejsze słowa? Powiedz: "Daj mi mamo pomyśleć, wrócimy do tego" i po prostu się oddal. To pozwoli wam obu trochę ochłonąć i potem będziecie mogły dalej dyskutować już bez zacietrzewiania się.

6. Nie złość się o błahostki

Pamiętaj, gorszy dzień zdarza się każdemu. Dlatego daruj mężowi, gdy np. odpuścił sobie kąpanie dzieci, choć to była akurat jego kolej. Przecież maluchom nic złego się nie stanie, gdy jednego dnia pójdą spać nie umyte. A dzięki temu, że czasami machniesz ręką na taki drobiazg, żadna niepotrzebna rodzinna kłótnia nie popsuje wam miłego nastroju.

7. Obróć sprawę w żart

Zanim sytuacja stanie się zbyt napięta, spróbuj odnieść się do niej z humorem. Partner krzyczy na dzieci, które utytłały się w błocie? Zamiast przyłączać się do tych reprymend, zażartuj, że maluchy wyglądają jak straszydła i po prostu zmień im ubrania. Mąż wtedy też łatwiej złapie dystans do całej sprawy i rodzinna kłótnia zostanie szybko zażegnana.

8. Mów, co czujesz

Mąż, zamiast zajmować się malcami, wędkuje? Zarzuty w rodzaju: "Nic cię nie obchodzę, łowisz sobie ryby, a ja się męczę z dzieciakami!", w najlepszym razie doprowadzą do nieprzyjemnej wymiany zdań. Lepiej więc wytłumacz: "Czuję się źle, gdy mnie zostawiasz, a dzieci są na mojej głowie". Albo:"Przykro mi, że moje potrzeby są na drugim planie". Niby to samo, a brzmi o wiele lepiej, prawda?

Autorka jest dziennikarką dwutygodników "Przyjaciółka" i "Pani Domu".