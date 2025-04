Myślisz, że wybór partnera to twoja w pełni niezależna decyzja? Nic bardziej mylnego! Przeważnie maczają w tym palce twoi... rodzice. I choć czasy aranżowanych małżeństw minęły bezpowrotnie, to mają oni nie mniejszy wpływ na związki swoich dzieci niż wiele lat temu. Z tą różnicą, że dziś w grę wchodzą nieświadome mechanizmy psychologiczne, a nie walka o posag czy obawa przed mezaliansem. Mówi się czasem, że kobieta szuka partnera, który przypominałby jej ojca. Psychologowie jednak nie do końca się z tym zgadzają. Twierdzą raczej, że szukamy nie tyle konkretnej osoby, ile związku, którego obraz wynieśliśmy z domu. Nawet jeśli sądzisz, że ciebie to zdecydowanie nie dotyczy i raczej wyobrażasz sobie swoje małżeństwo jako całkowite przeciwieństwo związku rodziców, przeczytaj nasz artykuł.

Małżeńskie dziedzictwo

Rozejrzyj się wokół siebie. Pomyśl o małżeństwach swoich przyjaciółek, znajomych, sąsiadów. Na pewno słyszałaś o kobietach, które przez całe życie tkwią w toksycznych relacjach z mężczyznami. Czy zastanawiałaś się, dlaczego tak się dzieje? Gdy tylko uda im się wyswobodzić z jednego toksycznego związku, natychmiast wchodzą w drugi – podobny. Psychologowie, którzy badali to zjawisko, zauważyli, że prawie wszystkie te kobiety w swoim życiu odwzorowują relacje istniejące między ich rodzicami. Na szczęście efekt rodzinnej schedy działa też w drugą stronę. Dziewczynki wychowujące się w domach pełnych miłości wyrastają przeważnie na pewne siebie i świadome własnej wartości kobiety, które budują związki oparte na uczuciu i wzajemnym zaufaniu.

Kod miłości

Psychologowie podkreślają, że w dorosłym życiu nie tyle odtwarzamy dokładnie układ istniejący między naszymi rodzicami, ile poszukujemy takiego stylu miłości, jakiego nauczyliśmy się w rodzinnym domu. Ten styl jest jakby zakodowany w naszej psychice i sprawia, że ciągnie nas do osób, dzięki którym możemy go realizować. Takie zjawisko nazywane jest warunkowaniem. Dziewczynka, której okazywano uczucia tylko „za coś”, np. słyszała miłe słowa jedynie wtedy, gdy przyniosła dobry stopień, uczy się tzw. miłości warunkowej.

W dorosłym życiu będzie pewnie gustować w mężczyznach, o których będzie musiała stale zabiegać. W jej psychice miłość jest bowiem silnie powiązana z ciągłym staraniem się o czyjeś uczucie. W tym momencie czuli, oddani i otwarcie adorujący ją panowie mają marne szanse. Nie wiedząc czemu, będzie odrzucać ich zaloty, czując, że to nie to.

Zrzec się tego spadku

Co zrobić, aby uwolnić się od niechcianej schedy? Pierwszym krokiem do odrzucenia ciążących nam schematów zachowania jest uświadomienie sobie ich istnienia. Ważna jest szczegółowa analiza relacji panujących w twojej rodzinie. Zastanów się najpierw, jak układało się między rodzicami? Czy okazywali sobie uczucia? Kto pełnił funkcję głowy rodziny? Czy spędzali ze sobą dużo czasu? Jakie były ich priorytety? Następnie wróć myślami do dzieciństwa i przypomnij sobie siebie jako małą dziewczynkę. Postaraj się przywołać jak najwięcej szczegółów dotyczących relacji z rodzicami. Czy cię wspierali, pocieszali, otwarcie mówili o uczuciach? Czy obawiałaś się ich krytyki? Jak spędzaliście razem czas? Czy zwierzałaś się im z problemów? Przypomnij sobie, jakie najczęściej słyszałaś od nich komunikaty. Czy były to ostrzeżenia, zakazy, a może pochwały? Jakie emocje towarzyszyły waszym relacjom? Wszystko, co uda ci się przypomnieć, zapisuj na kartce. Niektóre rzeczy mogą wydać ci się zaskakujące, gdyż do tej pory zapewne nie zdawałaś sobie z nich sprawy.

Kiedy twoje notatki będą już gotowe, przeczytaj je powoli i zastanów się, co, z tego wynotowałaś, jest dla ciebie szczególnie cenne. Podkreśl te rzeczy lub przepisz na oddzielną kartkę. Jest to ta część rodzinnej schedy, która jest twoim bogactwem i będzie procentować w dalszym życiu. Następnie przeczytaj listę po raz drugi. Zastanów się nad rzeczami, które mogą cię ograniczać. Podkreśl je innym kolorem lub przepisz na oddzielną kartkę. To twoja „lista wyzwań”, czyli prawdopodobne ograniczenia zakodowane w twojej psychice, które warto zwalczyć. Teraz, kiedy jesteś ich już świadoma, na pewno dasz im radę!