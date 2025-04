Człowiek - zwierzę społeczne

W skrajnych przypadkach, kiedy problemy przeradzają się w choroby, depresje, uzależnienia, zaburzenia psychiczne, należy koniecznie zgłosić się do specjalisty, który w fachowy sposób może pomóc wyjść z trudnych sytuacji oraz wzbudzić motywację do działania.Często jednak możemy sami szukać sposobów, jak rozwiązywać trudności życia codziennego i tym samym nie dopuścić do sytuacji, kiedy przekształci się on w zaburzenie. Ogromną rolę w tego typu problemach jest wsparcie społeczne. Przez całe nasze życie dowodzimy, że inne osoby są nam bardzo potrzebne do optymalnego funkcjonowania. I tak już od dzieciństwa nawiązujemy przyjaźnie, tworzymy pary, zakładamy rodzinę, mamy dzieci, koleżanki i kolegów w pracy, sąsiadów, znajomych itd. Przez całe życie nawiązujemy kontakty interpersonalne, tworzymy więzi. Ludzie odgrywają w nim bardzo istotną rolę. Dzielimy się naszymi spostrzeżeniami z innymi, cieszymy wspólnymi sukcesami, a także pomagamy w rozwiązywaniu problemów.

Pomoc bliskich osób

Dlaczego jest tak bardzo ważne, aby inni uczestniczyli w rozwiązywaniu trudności, które aktualnie nas trapią? Po pierwsze inne osoby nie są tak bardzo jak my zaangażowane emocjonalnie w nasze problemy. My, jako osoby bezpośrednio związane z daną sytuacją, nie potrafimy często racjonalnie podejść do sytuacji. Wydaje nam się, że nie ma żadnego wyjścia, ponieważ coś nie idzie zgodnie z tym, co sobie wcześniej zaplanowaliśmy. Osoba, która patrzy na to z pewnej perspektywy, jest w stanie obiektywnie to ocenić, wyciągnąć pewne wnioski i zaproponować rozwiązanie.

Więzi emocjonalne

inne osoby, tworzą się więzi emocjonalne pomiędzy ludźmi, pozytywne relacje, nawiązują się przyjaźnie. Mamy wówczas poczucie, że w razie problemów, nie jesteśmy zdani tylko i wyłącznie na siebie. Z kolei, kiedy my pomagamy innym, wzrasta nasze poczucie wartości, czujemy się doceniani przez innych.

Warto również profilaktycznie, dla własnego zdrowia psychicznego, zadbać, aby utrzymywać pozytywne relacje z innymi, znajomymi, przyjaciółmi. Kiedy zrobimy rytuał z naszych spotkań, np. raz w miesiącu spotykamy się z przyjaciółmi w weekend, wówczas będziemy mieć poczucie, że robimy coś dla siebie, że dbamy o swój spokój, relaks, odpoczynek. Im rzadziej mamy czas na tego typu spotkania z powodu codziennych obowiązków, tym trudniej nam prawdziwie wypocząć.

Jak zatem widać, wsparcie społecznie nie tylko pomaga w trudnych sytuacjach, ale jeśli wcześniej widzimy taką potrzebę, może zapobiec wielu problemom w przyszłości.