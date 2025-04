- POLKI NIE PALĄ?

Ewa Woydyłło: Ależ skąd, właśnie że palą! (Zresztą młode Polki, czyli dziewczęta, palą nawet więcej niż chłopcy…)

- Do czego to doszło? I dlaczego właściwie do tego doszło?

Ewa Woydyłło: Otóż doszło do tego niejako „przy okazji“, zupełnie nieprzewidzianie i niechcący. Dotyczy to większości niegdyś wyłącznie męskich przywilejów i praw.

Fantastycznie się stało, że dzięki kilkuwiekowej zwycięskiej walce dziś kobiety w znacznej części świata mogą studiować, głosować i kandydować na stanowiska, bywać w świecie bez przyzwoitki albo ojcowskiej lub mężowskiej kurateli, posiadać na własność nieruchomości, prowadzić auta i latać samolotami, dysponować swoim kontem w banku, decydować o tym, czy chcą czy nie chcą mieć dzieci i kierować się w życiu swoim zdaniem.

Jest tylko jedno ale.

W tej pogoni za równouprawnieniem kobiety zapędziły same siebie w pułapkę. Jest nią najgłupszy rodzaj równości, czyli prawo do palenia, picia alkoholu i nieograniczonej swobody seksualnej.

Dawniej – w skądinąd mrocznych wiekach męskiej opresji – surowe obyczaje chroniły kobiety przed szkodliwymi dla zdrowia zachowaniami.

A dziś co? Surowe obyczaje przeszły do lamusa i ich miejsce zajął obyczaj totalnego przyzwolenia na wszystko „czego dusza zapragnie“ – bez względu na płeć.

A dusza, zwłaszcza dusza młoda i niedoświadczona, często pragnie rzeczy głupich i szkodliwych. Tak właśnie tysiące kobiet zaczęło na przykład palić, aż wpadło w nałóg. Tym sposobem najcenniejsza część kobiecości, czyli wrażliwość na piękno i dobro, zaczęła ulegać erozji pod wpływem trucizny, która uzależnia jak narkotyk i potem trzyma w pułapce uzależnienia aż do wyniszczenia zdrowia i urody.

Polki, nie dajcie się! Zachowajcie zdobyte równouprawnienie, ale odzyskajcie wolność. Rzućcie palenie: skorzystajcie z pomocy, dzięki której wyzwalanie się z nałogu będzie łatwiejsze, mniej samotne i bardziej skuteczne.

Oto nasze hasło: POLKI NIE PALĄ.

Niech stanie się ono również waszym hasłem.



MOTYWACJA

- Dlaczego lepiej rzucić palenie?

Ewa Woydyłło: To proste: palenie źle wpływa na zdrowie i na urodę. Nikotynizm zagraża zdrowiu i to nie tylko u samych palaczy, lecz również u osób narażonych na tzw. bierne palenie, czyli wdychanie dymu z cudzych papierosów. W ten sposób palacze nikotynizują całe otoczenie.

Z badań epidemiologicznych wynika, że dzieci palących rodziców cierpią na alergie i infekcje dróg oddechowych wielokrotnie częściej niż dzieci wzrastające w czystym powietrzu. Palacze cierpią na dolegliwości gardła, oskrzeli i krtani, chorobę wieńcową, uszkadzają płuca i przez to coraz słabiej się dotleniają, a to źle wpływa na odporność, pamięć, zdolność uczenia się i dobry sen. Z zalegających w komórkach złogów nikotynowych i smółek mogą powstawać zmiany nowotworowe najczęściej w układzie oddechowym i pokarmowym, ale nie tylko.



Są też powody estetyczne. Palacze brzydko pachną, mają ciemne zęby i zniszczoną cerę. Mają stopniowo coraz krótszy oddech, więc szybciej się męczą, przez co nie mogą w pełni korzystać z rekreacji ruchowej, co wpływa na mało aktywny styl życia.

Rozważając zamiar zaprzestania palenia warto dobrze się zastanowić jakie konkretne korzyści mogą wyniknąć z tej decyzji. Oto lista takich korzyści - zaznacz te, które mogą ciebie dotyczyć:

1. Zaoszczędzisz pieniądze wydawane dotąd na papierosy (oblicz w przybliżeniu, jaka to będzie kwota np. przez rok)

2. Pozbędziesz się wstrętnego oddechu, pożółkłych zębów i palców

3. Poczujesz się zdrowsza, będziesz swobodniej oddychać w czasie biegu i przy wchodzeniu po schodach

4. Znowu zaczniesz czuć zapachy i smaki potraw

5. Twoje włosy i skóra uwolnią się od przykrej woni stęchłego dymu

6. Twoje ubrania i mieszkanie zaczną znowu pachnieć czysto i świeżo

7. Po pewnym czasie przestaniesz kaszleć i odchrząkiwać zbierającą się

w oskrzelach flegmę

8. Twoja cera przestanie być szara i zmęczona i nabierze zdrowego wyglądu

9. Stopniowo powróci twój dawny czysty i dźwięczny głos

10. Staniesz się bardziej odporna na infekcje i choroby

11. Zaczniesz się budzić bez absmaku w ustach

12. Niepalące osoby w twoim domu i w pracy będą ci wdzięczne i zaczną cię

szanować za wielki wyczyn

BO UWOLNIENIE SIĘ OD NAŁOGU – TO NAPRAWDĘ WIELKI WYCZYN



Jest jeszcze punkt 13: Poprawi się twoje samopoczucie psychiczne, ponieważ poprzez skuteczne uwolnienie się od nałogu umocnisz swoje POCZUCIE WARTOŚCI. Gdy skutecznie zwalczysz obsesyjną potrzebę dostarczania sobie kolejnych porcji nikotyny, stopniowo ustąpi głód nikotynowy i staniesz się WOLNA.

• Będziesz bez zniecierpliwienia wytrzymywać długie podróże samolotem czy koleją

• Z twojego samochodu ulotni się ohydny fetor stęchłego dymu i zalegających w popielniczce petów

• Przestaniesz zaśmiecać ulice i jezdnie wyrzucanymi niedopałkami

• Nie będziesz musiała palić na ulicy wyglądając jak osoba z półświatka

• Wychodząc z kina, koncertu czy teatru nie będziesz spieszyć się do najbliższej kawiarni, żeby jak najszybciej zapalić

• Z pracy i innych miejsc, gdzie nie wolno palić, nie będziesz musiała wychodzić wraz z innymi nałogowcami na ulicę lub do cuchnącej

palarni by zapewnić sobie co pewien czas niezbędną dawkę swego narkotyku

• Wreszcie będziesz czuła się komfortowo i przyjemnie spędzając czas w kawiarniach, pubach, restauracjach, parkach, a nawet po prostu chodząc ulicami – bez dręczącego głodu nikotynowego



Zacznij od siebie. Przestudiuj podane tu argumenty i pozwól się przekonać. Jeżeli uda ci się rzucić palenie, stanie się to dla ciebie powodem do dumy i radości, a także zadowolenia z siebie. Będzie to świetny sposób, aby przekonać samą siebie, że jesteś:

- ODWAŻNA

- SILNA

- ROZUMNA

- MASZ KONTROLĘ NAD SWOIM POSTĘPOWANIEM

- POTRAFISZ DBAĆ O SIEBIE

- DAJESZ DOBRY PRZYKŁAD INNYM (np. swoim dzieciom)