Czasem drobne gesty wykonywane podczas niezobowiązującej rozmowy mówią nam więcej, niż wypowiadane słowa. Jeżeli naprawdę zależy ci na szczerej rozmowie, naucz się rozpoznawać mowę ciała.



Trzymanie rąk w kieszeniach



Ten gest przeważnie jest oznaką skrytości. Charakteryzuje osobę, która choć energiczna i posiadająca zdolności przywódcze, unika zbyt bliskich kontaktów osobistych. Gdy jednak z kimś się przyjaźni, to na dobre i na złe. W życiu codziennym precyzyjnie określa swe palny i konsekwentnie dąży do ich realizacji.

Krzyżowanie rąk na piersi



Jest gestem obronnym, sugerującym zamykanie się i wycofywanie. Osoby często je wykonujące są na ogół nieśmiałe. Unikają odpowiedzialnych zadań, nie potrafią samodzielnie podejmować ważnych decyzji. Każdą przeszkodę w realizacji swych planów traktują jak katastrofę. Bliżej im do pesymizmu niż optymizmu.

Ręce luźno opuszczone wzdłuż ciała



To pierwsza oznaka spokojnego i stabilnego charakteru. Pozornie sprawia wrażenie osoby monotonnej, to jednak mylące. Człowiek, trzymający ręce w tej pozycji zna swe wady i zalety i potrafi je słusznie wykorzystać. Jest raczej życzliwy i przyjazny ludziom, gdy jednak na czymś mu zależy, bezpardonowo postawi na swoim. Nigdy jednak nie ucieka się do nieczystych zagrywek. Ceni uczciwość i solidność w każdej dziedzinie.

Wspieranie rąk na biodrach



To ulubiony gest osoby, lubiącej zwracać na siebie uwagę, nawet w sytuacjach, gdy rozsądniej byłoby pozostać w cieniu. Ma ona również tendencje do przeceniania własnych możliwości i osiągnięć. Czasem zamiast pomagać przeszkadza, ale jej intencje zawsze są czyste. Bywa męcząca dla towarzystwa, ale przebywanie z nią to czysta przyjemność, ponieważ ma w sobie dużo pozytywnej energii.

Trzymanie rąk za plecami



Jeśli jedna dłoń spoczywa na drugiej, rozmówca jest osobą stanowczą, zdecydowaną, wymagającą posłuchu. Jeśli otoczenie go ignoruje, wpada w złość. Jego pewność siebie bywa niekiedy irytująca. Jeżeli palce obu dłoni są splecione, sugeruje to kłopoty natury emocjonalnej. Świadczy o osobie niezrównoważonej, która w ten sposób próbuje poukładać własne sprawy. Zaciskanie jednej z dłoni w pięść ujawnia, że dana osoba ma wybuchowy charakter i nawet na niewinną zaczepkę może zareagować agresją. Zdobycie jej zaufania, to trudna sztuka. Lepiej jednak mieć w niej przyjaciela niż wroga. Zamykanie w jednej dłoni palca wskazującego uznawane jest za oznakę chwiejnego charakteru. Osoby często wykonujące ten gest nie wierzą w siebie i łatwo ulegają załamaniom.