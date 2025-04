Noworoczne postanowienia – która z nas ich nie czyni wraz z nadejściem sylwestrowej nocy… Te najczęstsze? Dieta, poświęcanie większej ilości czasu bliskim i – oczywiście – rzucanie palenia. Teraz z naszą pomocą nie ma prawa się nie udać!

Rozstanie z nałogiem to walka z samą sobą – w grę wchodzą bowiem nie tylko uzależnienie od nikotyny, lecz także, a może przede wszystkim, nasze przyzwyczajenia i słabości.

Większość z nas doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak zgubny wpływ na stan zdrowia ma nawet okazjonalny „dymek”, a mimo to na myśl o stresie związanym z rzucaniem palenia… sięga po papierosa. I tak błędne koło się zamyka. Jest jednak coś, do czego kobiety mają jeszcze większą słabość – to dbanie o własną urodę.

Zanim więc wymkniesz się na papierosa, przeczytaj, jak bardzo negatywny wpływ ma palenie na Twój wygląd. Zaryzykujemy twierdzenie, że to zmotywuje Cię na tyle, by podjąć to noworoczne wyzwanie…



URODA POSZŁA Z DYMEM

Stosujesz najlepsze kremy, a mimo to Twoja skóra jest poszarzała i zmęczona? To wina toksyn zawartych w dymie. Dopóki się od nich nie uwolnisz, nie odzyska różowego kolorytu i blasku. Rzucanie nałogu pozwoli także odzyskać normalny kolor płytki paznokciowej. To przez – Twoim zdaniem – „niewinne dymki” jest ona krucha i łamliwa, a świeżo zrobiony manikiur nie chce się na niej trzymać. Nie zapomnij też o włosach – to w nich odkłada się najwięcej toksyn. Chcesz, by były błyszczące, gęste i – zamiast dymem – pachniały perfumami? Rzuć palenie!

W tej walce nie będziesz sama! Razem z Tobą takie noworoczne wyzwanie podjęły znana aktorka Magdalena Różyczka i Jola Kurek z VIVY! O ich postępach w walce z nałogiem będziesz mogła przeczytać na prowadzonych przez nich blogach i w kolejnych numerach dwutygodnika VIVA!