Lubisz stabilność i bezpieczeństwo? Być może odejście od rutyny wprowadza cię w nerwowy nastrój i powoduje zaniepokojenie? A może czekasz na jakieś wyzwanie (przeprowadzkę, zmianę pracy) i martwisz się, jak sobie poradzisz? Zobacz, jak możesz przygotować się do zmian, aby reagować elastycznie.

Bądź ciekawa, nie zaniepokojona

Jeśli masz tendencję do martwienia się i niepokoju przed ważnymi wydarzeniami lub reagujesz lękiem na zmianę w twoich planach, to sprawdź, jak odnajdziesz się w eksperymencie. Spróbuj wykreślić ze swojego słownika sformułowanie: „Niepokoję się...“ i zastąp je słowami: „Jestem ciekawa...“. W wyzwaniach kryją się szanse – być może dowiesz się czegoś nowego o sobie, sprawdzisz siebie w innych warunkach. Być może nauczysz się nowych umiejętności.

Podejdź twórczo do problemu

W rozwiązywaniu problemów, stawianiu czoła wyzwaniom, ważne jest nastawienie. Może pamiętasz jeszcze z czasów szkolnych sytuację, kiedy twoje działania, prowadziły do znalezienia poprawnego rozwiązania w matematyce lub innych przedmiotach. Można poczuć wtedy szczególne poczucie dumy i przyjemność z poradzenia sobie z zadaniem. W dorosłym życiu może być jeszcze lepiej, ponieważ rzadko jest tak, że sytuacja zawiera w sobie jedno poprawne wyjście. Prawdopodobnie jest ich co najmniej kilka. Tylko twój wyjątkowy sposób działania, myślenia, podejścia stworzy unikalny rezultat.

Jednym z pomysłów na twórcze wykorzystanie myślenia oraz na złamanie schematu jest wybranie prostej czynności, w której jesteś naprawdę dobra. To może być nawet robienie jajecznicy. Następnym krokiem jest podzielenie czynności na poszczególne etapy i zapisanie ich w punktach. Jak tylko to zrobisz, to sprawdź czy możesz dopasować do odpowiednich punktów z twojej listy etapy związane z nowym problemem. Możesz zadawać sobie pytania: „Czym w moim nowym zadaniu, np. przygotowywaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej, jest podgrzanie masła na patelni? Może to przeczytanie strony internetowej firmy, do której aplikują, aby dowiedzieć się więcej o potencjalnym pracodawcy?“.

Nad tym warto pracować, ale też korzystając z rad psychologów, zajmujących się twórczym myśleniem, czasem dobrze jest zrobić sobie przerwę. W stanie tak zwanego „twórczego oddalenia“, twój umysł może podpowiedzieć ci wyjście z sytuacji. Ma bowiem czas na zanalizowanie tego, czego dowiedziałaś się i co przemyślałaś, a później na połączenie tego z twoimi wcześniejszymi doświadczeniami i podpowiedzenie, jak możesz zakończyć sprawę.

Z odpowiednim, sprzyjającym ci nastawieniem łatwiej może ci być rozwiązywać problemy i stawać przed nowymi wyzwaniami.

Agata Seweryn – psycholog, przyjmuje w ośrodku Pomoc Psychologiczna "Swoją Drogą" (www.swoja-droga.pl). Prowadzi prowadzi konsultacje psychologiczne i terapię.